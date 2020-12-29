統一超(2912)7-ELEVEN及全家便利商店(5903)搶攻聯名鮮食，其中統一超7-ELEVEN攜手國際五星級-晶華酒店(2707)開發三款聯名鮮食，預估帶動7-ELEVEN相關業績成長30%，全家便利商店則是推出與東京超人氣「屯京拉麵」聯名鮮食，搶攻冬季「暖食」商機。

看好鮮食市場需求，且晶華酒店出過不少享譽國際的著名美食，統一超7-ELEVEN決攜手晶華酒店開發「晶華松露烤雞義大利麵」、「晶華西班牙風味海鮮燉飯」及「晶華凱薩風味雞肉起司堡」三款聯名鮮食，由晶華酒店主廚團隊指導監製，耗時半年將五星級飯店美食鮮食化，為市場首見之創新作法，將便利商店的鮮食提升到精品等級，更同時推出紅遍國內外的晶華牛肉麵盒裝冷凍品及晶華小滿漢佛跳牆，讓民眾24小時就近吃五星級料理。

統一超7-ELEVEN表示，此次最大挑戰在於-如何讓便利商店的鮮食呈現國際五星飯店等級的水準，7-ELEVEN鮮食團隊透過晶華主廚團隊的指導，強調「視覺」、「嗅覺」、「味覺」三重感官體驗，擺盤加入色彩學，以食材漸層的擺盤方式呈現西班牙風味海鮮燉飯及松露烤雞義大利麵，更使用與五星飯店同規格的花蛤肉、白蝦、魷魚等食材，佐以主廚們親手調配的獨門私房醬料及烹調手法，凸顯高價值食材的特點，展現菜色層次感，

在商品開發上，以7-ELEVEN年銷售逾1億份的火車頭商品「米食」、「鮮食麵」類別，與全新結構「長堡」為首選，強調只有在7-ELEVEN才吃得到，為聯名商品注入新元素及新話題，重塑新藍海市場；統一超預估將帶動7-ELEVEN相關業績成長30%。

全家便利商店今年與多家餐飲名店推出多款聯名鮮食商品以山海樓、鼎泰豐、燒丼叫好又叫座，山海樓以「古早味炒炊粉」成為消費者最愛，上市一周平均每分鐘賣3個，儼然是今年聯名鮮食快銷王；而鼎泰豐香辣醬系列商品上市至今已突破百萬份，其中「香腸香辣醬黃金蛋炒飯」，上市一周平均每分鐘賣10個，熱銷總冠軍當之無愧；另外，與燒丼合作的「炙燒雞豚雙拼」，因雙拼且肉感十足，今年4月上市至今已熱銷破百萬盒。

為搶攻冬季「暖食」商機，即日起推出與東京超人氣「屯京拉麵」聯名鮮食，因應國人冬天愛吃辣，全新推出「麻辣豚骨風味拉麵」，其他包含主食、小菜、沙拉共5款商品；同時，觀察到冷凍食品以易保存、輕鬆煮的優勢，成為消費者日常小囤貨的首選商品，故加碼推出屯京拉麵冷凍調理包以及冷凍日式唐揚雞，讓消費者即便在家也能享有道地的日本風味。

(時報資訊)