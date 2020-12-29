小編精選5件不可不知財經大事，帶讀者掌握今天(29日）財經重點。

【1】電動車概念夯 PCB鏈看俏

特斯拉及Apple CAR話題引發電動車話題夯，相關供應鏈或概念股近期股價也表現強勁，儘管普遍PCB廠認為Apple CAR還只是傳說的產品，但不可否認智能車/電動車發展是未來趨勢，且不少國家開出補助政策或擬定燃油車退場計畫，因此刺激後續電動車需求是持續成長。

【2】景氣復甦 燈號連4綠

國發會28日公布11月景氣指出，在外貿、生產、銷售及企業信心回升下，景氣燈號連續第四個月亮出綠燈，綜合判斷分數升抵30分，一舉創下近九年八個月最高，領先指標更連續第七個月回升，反映國內景氣已全面復甦，預期12月有機會挑戰景氣黃紅燈。

【3】緯創印度廠 估1/16復工

緯創印度新廠遭砸已經超過半個月，至今還未復工，該廠所在地卡納塔克邦勞工部長表示，緯創印度新廠可望在20天後復工，換言之，復工日期約落在1月16日前後，距離遭到砸毀已經超過一個月。由於iPhone 12 mini銷量不如預期，蘋果還需不需要緯創新廠代工mini，有待觀察。

【4】美國線買艙費 元月漲1倍

美國線明年元月1日基本運價調漲（GRI）1千美元方案，目前僅地中海航運（MSC）通知要漲，另兩大航商馬士基、達飛已確定不漲；外籍船公司在台高階指出，運價漲過頭，託運人申訴多，多數船公司傾向以調高買艙費700～1,000美元方式，取代基本運價調漲。

【5】印度課不銹鋼板捲反傾銷稅 燁聯、唐榮：衝擊不大

印度商工部最新公告，對原產於或進口自中國大陸、韓國、日本、印尼、歐盟、越南及台灣等15國的不銹鋼板捲，做出反傾銷終判，其中，台灣每公噸傾銷稅額為336美元，歐盟每公噸最高被課徵944美元稅額，包括燁聯、唐榮及其它相關單軋廠都是被課稅的對象，且稅額一致，將自印度中央政府發布公告之日起生效，為期五年 。

(中時新聞網)