監察院28日赴行政院巡察。（張理國攝）

監委林文程在巡察行政院時，質疑馬政府時期，決策以中華台北名義和觀察員身分參與WHA年會，涉及出賣國家主權，要行政院配合一起查辦前總統馬英九。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，林文程根本在公報私仇，對於2010年離開台灣民主基金會的執行長一職懷恨在心，痛批監委一堆拐瓜劣棗、臭魚爛蝦。

林文程2006年擔任台灣民主基金會的執行長，2008年馬英九上台並沒有馬上被撤換，直到2010年林文程才卸任。據《聯合報》報導，黃子哲表示，當時林文程不情願又不乾脆，四處投訴媒體，是馬英九施壓害他遭撤換，看來是懷恨在心，因此挾「院」報復做政治鬥爭，上演「小人報仇，十年不晚」的戲碼。

黃子哲指出，政黨輪替人事更迭是常態，而林文程身為政治學者，竟毫無民主素養與常識，一開始賴著不走已經丟臉了，被趕走還不服氣，且當初林文程擔任執行長時，還兼當國立中山大學社科院院長，但經常缺席校務會議，甚至未請假就出國，最後遭校方停職，而在公職上領雙薪，就是標準的渣男。

如今當了監委竟還回頭咬馬英九，黃子哲痛批林文程根本在報「老鼠冤」，痛批一堆這種拐瓜劣棗、臭魚爛蝦的監委，還談什麼人權保障與監督政府。

對此，馬英九辦公室昨（28）日回嗆，蔡英文總統提名的監委程度有待加強，若真如林文程所質疑，請先查2016年蔡英文上任後，為何接受以中華台北名義參加WHA？當時衛福部長林奏延於WHA致詞時以「中華台北」自稱，又為何蔡英文那時說「稱謂上沒有被矮化」？

蘇貞昌則回應，不接受傷害我國主權之MOU，為維護國人知的權益，應蒐集資料以還原事實，外交部等應全力配合監委繼續追查真相。

(中時新聞網)