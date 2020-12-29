監委林文程在巡察行政院時，質疑馬政府時期，決策以中華台北名義和觀察員身分參與WHA年會，涉及出賣國家主權，要行政院配合一起查辦前總統馬英九。對此，國民黨文傳會副主委黃子哲表示，林文程根本在公報私仇，對於2010年離開台灣民主基金會的執行長一職懷恨在心，痛批監委一堆拐瓜劣棗、臭魚爛蝦。
林文程2006年擔任台灣民主基金會的執行長，2008年馬英九上台並沒有馬上被撤換，直到2010年林文程才卸任。據《聯合報》報導，黃子哲表示，當時林文程不情願又不乾脆，四處投訴媒體，是馬英九施壓害他遭撤換，看來是懷恨在心，因此挾「院」報復做政治鬥爭，上演「小人報仇，十年不晚」的戲碼。
黃子哲指出，政黨輪替人事更迭是常態，而林文程身為政治學者，竟毫無民主素養與常識，一開始賴著不走已經丟臉了，被趕走還不服氣，且當初林文程擔任執行長時，還兼當國立中山大學社科院院長，但經常缺席校務會議，甚至未請假就出國，最後遭校方停職，而在公職上領雙薪，就是標準的渣男。
如今當了監委竟還回頭咬馬英九，黃子哲痛批林文程根本在報「老鼠冤」，痛批一堆這種拐瓜劣棗、臭魚爛蝦的監委，還談什麼人權保障與監督政府。
對此，馬英九辦公室昨（28）日回嗆，蔡英文總統提名的監委程度有待加強，若真如林文程所質疑，請先查2016年蔡英文上任後，為何接受以中華台北名義參加WHA？當時衛福部長林奏延於WHA致詞時以「中華台北」自稱，又為何蔡英文那時說「稱謂上沒有被矮化」？
蘇貞昌則回應，不接受傷害我國主權之MOU，為維護國人知的權益，應蒐集資料以還原事實，外交部等應全力配合監委繼續追查真相。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。