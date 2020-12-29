長榮航空一名紐西蘭籍機師確診新冠肺炎，卻不遵守防疫規定到處趴趴走，不僅讓台灣253天零本土案例破功，還造成2名同事及1名女性友人感染，也意外讓航空業成防疫破口，對此，媒體人錢怡君也透露自己過去當空服員時，聽過許多不為人知的黑暗面。

錢怡君曾當過空姐5年，日前她在《新聞挖挖哇！》表示，機師在飛機上面當然地位最崇高，是領導者、最大的，因此他講的話沒人敢反駁，他如果不戴口罩，也不能怎樣，她更爆料現在不知道是如何，但當時一些資淺女空服會被機長吃豆腐。

甚至飛機已經降落，到旅館休息時，機師也可以打電話，用各種理由騙資淺女空服到房間去，有些比較單純的，就真的過去，「然後就發生一些不太好的事情」，這些事都時有所聞，她也強調，由於當時比較的父權壓力下，「這些東西外界可能比較不知道」，但如今網路發達，可以透過社群媒體揭發這些醜聞，所以現在比較是兩情相悅較多。

她曾遇過一名已婚男性空服員，平時給人家庭幸福美滿形象，還常曬出和家人合照，沒想到私底下卻到處偷吃，太太至始至終都不知情。不過她也澄清，這都還是屬於少數人的行為，「不是所有的空勤組員都這麼亂，那些是極端例子，可是的確有」。

錢怡君爆航空界秘辛 機師組員私生活超淫亂？(影／取自YouTube)

(中時新聞網)