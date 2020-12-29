超級寒流明天報到，且降溫速度極快，氣象專家吳德榮表示，明晚北部空曠地區將遽降至7度、都會區9度，24小時氣溫下殺達15度，比2016年霸王級寒流的下降幅度還大，其中最冷時刻落在跨年夜至元旦清晨，嘉義以北平地下探5度。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今天是寒流來臨前的空檔，各地晴時多雲，各地白天高溫達28度、晚上低溫17度，明天(30日)寒潮爆發，氣溫遽降，明晚北部空曠地區降至7度左右、都會區9、10度，雖然這波強寒流比2016年元月的霸王級寒流弱了3度，但24小時內氣溫下殺15度，急遽降溫的特徵比霸王級寒流還厲害，千萬注意保暖。

吳德榮表示，周四(31日)晨，北台率先降至這波寒流的最低溫，北部平地僅5度、台北都會區約7、8度。其他地區則在跨年(31日)夜至元旦晨降至最低，嘉義以北平地下探5度，全台除恆春半島外，都降至10度以下。直到元旦白天起至下周日(1/3)，冷空氣才會逐漸減弱。

氣象局表示，周三鋒面通過、寒流迅速南下，風速增強的速度也很快，水氣稍多，北部、東半部斷斷續續降雨，周四跨年漸轉乾冷，北部、東半部雲量多，整天寒冷，尤其北部全天氣溫都在10度以下，周五元旦水氣減少，風速減弱，輻射冷卻效應發威，中南部氣溫可能比周四5度更低，但白天回溫明顯。

(中時新聞網)