民進黨桃園市議員王浩宇罷免案，11月由中央選舉委員會審查通過，將於明年1月16日投票。國民黨黃復興黨部支黨部黃國園黨部主委蔡忠誠，表示自己甫上任滿百日，當務之急就是強化、嚴密部隊組織，正值「罷王案」，正好拿來操兵驗收整軍成果；若順利罷王，加上桃園基本盤藍大於綠，桃園市市長鄭文燦想攻大位也不敢輕忽桃園藍軍。

蔡忠誠29日接受香港媒體《中評社》訪問，證實國民黨黨主席江啟臣下令，協助公民團體推動罷免不適任民代，國民黨的決定正式浮上水面，而王浩宇罷免案就是首例。蔡坦言，他接任主委剛滿三個月，除了積極整合、操練黃復興系統，「罷王案指揮官」是他最近多的新工作。

蔡忠誠強調，他上任後將桃園定位為「戰略要地」，因為六都佔了7成選票，目前國民黨在新北市、桃園市選情較穩定，若能將桃園拿下，起碼能將藍綠比提升到4：2甚至3：3；從地緣政治而言，桃園確實是藍綠兵家必爭之地，如能將王浩宇罷免掉「光復桃園」，也能對國民黨2022年「翻轉桃園」，以及2024年重返執政注入一劑強心針。

至於由黃復興系統自辦活動宣揚「罷王」，會否引來反效果？蔡忠誠表示，目前還沒聽到攻擊聲，只有加油聲，既然他掌兵符就要勇往直前、無所畏懼，反而是要讓敵人畏懼，他希望能把黃國園黨部這支部隊變得很強，讓綠軍害怕；此外，一旦黃國園黨部變強，未來鄭文燦想進攻大位，也不敢輕忽國民黨，盼能將桃園拉回傳統藍大於綠的基本盤。

(中時新聞網)