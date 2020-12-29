費城七六人總裁莫瑞(Daryl Morey)遭到NBA罰款5萬美元！他的一則推特圖文違反了NBA的招募規定，聯盟通訊部29日公告：「七六人籃球總裁莫瑞在12月20日(美國時間)一則已刪除的社群媒體留言被認定違規談論火箭球員哈登(James Harden)，被聯盟處以5萬美元罰款。」

Daryl Morey tryna tell us something? 🧐 pic.twitter.com/wevj6hGwWz — Bleacher Report NBA (@BR_NBA) December 21, 2020

莫瑞當時推文放了一張「哈登刷新隊史助攻紀錄」的圖片，只附註一句話「1年前的今天」。那是在2019年12月19日，哈登出戰快艇，奪得28分10助攻，其中他傳給卡培拉(Clint Capela)灌籃的一球是他效力火箭第4403個助攻，打破老前輩凱文莫菲(Calvin Murphy)的隊史紀錄。

此則推文一出，立即引起球迷熱議，加上莫瑞過去與哈登的良好關係，外界傳言七六人有機會買到哈登了。依照規定，球團高層可以買賣球員，但不可以公開評論他隊的球員，前湖人總裁魔術強生也曾在節目上稱讚公鹿「字母哥」阿提托康波而收到5萬美元罰單。

ESPN報導，莫瑞辯稱這則圖文是推特的自動發文系統「Twitter Memories」，它會幫你把往年同一時間發過的文章排定重新分享，但NBA不接受他的解釋。這是繼香港事件後，莫瑞在推特上又一次不愉快的經驗。

(中時新聞網)