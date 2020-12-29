國民黨主席江啟臣任期到明年8月19日，國民黨預定明年7、8月間改選黨主席，各方人馬無不積極備戰。最新消息傳出，近日國民黨內流傳一份「神秘民調」，結果顯示在黨主席選舉的看好度中，前黨主席朱立倫竟大贏江啟臣3倍之多，讓黨內非常訝異。

《鏡週刊》今報導，國民黨內近來流傳一份由智庫內政組召集人黃德福做的民調，結果顯示，即使國民黨聚焦萊豬議題，但受訪者看好江啟臣連任黨主席的機率僅18%，朱立倫支持度卻比江高出3倍達56%，這結果讓黨內感到訝異；雖這民調是針對一般民眾，並非特定黨員，卻也隱約突顯江身陷領導危機。

江啟臣自3月上任黨主席後，《鏡週刊》指出，決策模式或領導風格面臨來自黨內的挑戰。尤其近日取消23、24日反萊豬動員晚會一事，遭黨祕書長李乾龍批評「黨團綁架黨中央」，甚至一度傳出要辭職。

不過，針對此事，江啟臣28日與李乾龍同台時已公開回應指，這代表防疫跟食安都是國民黨的堅持，也代表人民對蔡政府有多憤怒；李乾龍則低調回應，身為黨主席的幕僚長，一切遵照主席指示辦事。

而對於黨內「神祕民調」一事，國民黨文傳會副主委鄭照新接受《鏡週刊》訪問時澄清，智庫是政黨從事政策研究相關評析的重要單位，不可能會做如此高政治性民調。一位不願具名的藍委接受《鏡週刊》採訪時則稱，江願意在國民黨最艱難時刻承擔大任，相當難能可貴，但認為江啟臣有決策不夠果斷的毛病；該報導也指，朱立倫現透過其所創辦的銀光未來創新協會，鴨子划水的策略慢慢奏效，不僅頻頻和藍營的縣市首長會面互動，日前更和台北市長柯文哲「藍白合」創造話題，累積的政治能量不容小覷。

(中時新聞網)