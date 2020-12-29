韓國央行周二最新數據顯示，年底將近，韓國社會採取更嚴格的防疫規格下，市場預期經濟將被拖垮，故韓國12月消費者信心指數(The composite consumer sentiment index, CCSI)出現3個月以來，首次出現下降現象。

韓國央行（BOK）數據指出，韓國12月CCSI為89.8，較11月下降8.1點，也較10月的91.6為低。這也是韓國CCSI在連10月以及11月兩個月都出現上漲後，首度開始減少。

以指數100當作臨界點，目前12月CCSI為89.8也可視為，市場悲觀主義者略勝於樂觀主義者一籌。

韓國央行表示，前些日子在連續數日韓國每日確診人數，都維持在千位高峰點後，目前韓國社會也採取較為嚴厲社交規範，故也導致韓國消費者信心層面的動搖。

事實上，韓國央行在12月10日至17日著手這份CCSI報告時，病毒正如火如荼地凌虐著韓國。

自12月8日以來，韓國大首爾地區開始實施2.5級社交措施，也就是再上調1級，就是最高警戒3。首都圈內人口，約佔韓國總人口數5160萬的一半。至於韓國其它地區，則採用2級規範。韓國官員無奈表示，這都是為了要阻止病毒擴散，而不得不採取的方式。

不過，小本生意的經營者，業績卻受到打擊。根據另份調查，韓國人對目前經濟環境，信心度已狂掉16點落在指數56。至於對未來景氣環境看法，也從11月份的91，大幅滑落至81而已。

同時，由於公寓價格最近上漲，未來房價指標在12月創下了132點，再寫歷史新高，也比11月再多漲2點。

(時報資訊)