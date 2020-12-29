衛生福利部108年死因統計，心臟病是國人第二號殺手，平均每26分鐘就有1人死於心臟病！然而，你聽過「耐絞寧錠」嗎？不少人將其視為「救心」萬靈丹，因此，當成保命符隨身攜帶，身體一出現呼吸喘、心悸、心臟痛時就趕緊來一錠，小心這樣的做法反而會弄巧成拙。

●耐絞寧錠具擴張血管作用 多用於緊急情況

食藥署在「食藥闢謠專區」表示，耐絞寧錠（英文為Nitroglycerin，簡稱NTG）是商品名，學名為硝化甘油，此藥有「擴張血管」（包括冠狀動脈和周邊血管）的作用，因此在使用耐絞寧的時機，往往都是需要藥物快速發揮藥效的緊急情況，例如：心肌梗塞，心絞痛等，因此才將耐絞寧做成舌下含錠的劑型讓藥品可以快速作用。

不過，如果非由醫師診斷後開立耐絞寧，自行使用耐絞寧可能產生血壓急速下降、心跳過快或過慢等副作用，嚴重更會休克。

●未遵照指示用藥恐發生憾事 這些使用注意事項要牢記

食藥署說明，當醫師開立硝化甘油舌下錠，請務必隨身攜帶並遵照指示使用：

心絞痛發作時放置一粒耐絞寧舌下錠於舌下（並非含於舌上）或口腔頰中，若用藥5分鐘後症狀仍未緩解，應立即就醫；就醫途中，每隔5分鐘重複用一粒，連同第1顆，最多含3顆。

值得注意的是，心臟疾病有多種成因，若長期有胸悶、喘不過氣等症狀，可就醫檢查，查出病因，避免自行亂食藥品，錯過黃金治療期。（編輯梁惠明）

(中時新聞網)