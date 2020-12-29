竹科昨日起啟動缺水減供7%，矽晶圓廠環球晶（6488）董事長徐秀蘭表示，今年竹科缺水時間提前，往年都是在隔年的3~4月，但由於今年沒有颱風，雨也都沒有下在集水區，竹科第4季開始缺水，加上寶山水庫一直處於低水位，看起來壓力很大。由於環球晶產能滿載，用水量大，只要減壓供水超過10%以上，壓力就會很大。

徐秀蘭表示，環球晶將運用集團力量，把其它儲水量較大的廠區用水車把水接過來，雖然增加成本，但是是一緊急對應的準備。

目前環球晶全產能滿載，徐秀蘭表示，至明年上半年都可望維持滿載狀態，將逐步調漲產品現貨價。目前長約比重略為下滑，而市場的即期價格是處於上升趨勢，在供需失衡下，預估2022年矽晶圓長約再起。

徐秀蘭說，隨著汽車電子市場於8、9月回溫，環球晶今年營運可望逐季攀高，表現符合預期，但因新台幣匯率強升影響，全年營收可能較去年減少。今年環球晶營收一季比一季高，明年半導體產業更勝今年，環球晶在明年的營收也將維持今年「季季高」的趨勢。

目前包括6吋、8吋與12吋矽晶圓產能都滿載，至明年上半年都可望維持滿載狀態，預期明年營運將可延續逐季攀高趨勢，出貨量有機會持平歷史最高水準，約當2018年的水準。

考量產能滿載及匯率因素，徐秀蘭說，環球晶已調漲12吋矽晶圓現貨價，其餘產品現貨價也將逐步調漲，綜合長期合約比重滑落影響，預期明年產品平均售價可能較今年小漲至持平。

(時報資訊)