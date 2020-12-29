美國眾議院周一表決通過，將第二輪聯邦直接發放現金金額提高至2,000美元，響應川普總統要求對美國人發放更多現金的呼籲。

這項措施將把年底通過的新冠紓困案與政府支出法案中的振興支票金額從600美元提高到2,000美元。前一日川普簽署了總規模達2.3兆美元的新一輪援助措施與聯邦政府撥款法案。

眾議院周一啟動快速程序，以275票對134票通過了發放2,000美元的議案。

參議院多數黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）的發言人，尚未回應參院是否就眾院通過的該法案進行表決。

麥康諾周日發布聲明，對川普決定簽署紓困案與預算案表示歡迎，但未提及任何就提高直接發放現金金額進行表決的計畫。

參議院少數黨領袖舒默（Chuck Schumer）周一表示，周二在參議院，他將試著通過該措施的立法。他在聲明中表示，每一位參議院民主黨人都支持提高這個迫切需要的緊急財政援助措施，如果共和黨人不阻撓，這項措施明天就能獲得批准。參議院共和黨人沒有充分理由擋路。

被問及600美元現金支票是否將如同財政部長穆努欽（Steven Mnuchin）先前所言仍於本周開始發放，美國財政部高層表示，財政部希望在財長討論的時間點發放，如果國會確實批准了這個2,000美元的支票，財政部將在已經發出的款項加上差額。

(時報資訊)