冬季鍋物商機大爆發，帶動電商鍋物及電火鍋熱銷，台灣電商業龍頭—富邦媒(8454)旗下momo購物網火鍋湯底12月銷售至今已較去年同期成長5倍，電火鍋、電磁爐等廚電也年成長逾2倍。

台灣消費者嗜鍋成癮，且今年疫情帶動自煮風氣盛行，方便、易上手的火鍋湯底深受消費者青睞，加上2020年最後一週逢15年來最強冷氣團，帶動網購鍋物宅商機大爆發。

看準嗑鍋宅商機，momo購物網積極網羅知名麻辣鍋餐廳、食品大廠火鍋湯底上架，至今站上火鍋湯底品項數年增達1倍，《2020十大鍋物熱銷榜》中，「沙鍋魚頭」、「牛羊肉爐」及「麻辣鍋」為今年鍋物市場三大勢力，而入冬以來火鍋湯底買氣持續增溫，據momo統計，12月銷售至今已較去年同期成長5倍。

除鍋物熱銷，momo站上電火鍋、電磁爐等廚電買氣也跟著狂飆，年增成逾2倍，隨著冷氣團及跨年長假將至，預期將持續推升鍋物及電磁爐等產品買氣，進而帶動富邦媒12月業績成長。

(時報資訊)