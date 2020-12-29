名人堂球星「大嘴」米勒(Reggie Miller)28日推文致敬勇士明星控衛柯瑞(Steph Curry)，柯瑞前役客場對戰公牛，投進5顆三分球砍下36分，同時也達到生涯2500顆三分球的里程碑，距離史上第一愈來愈近了。

Welcome to the fam @StephenCurry30.. Ray and I have been waiting on ya 🤪😜😂.. It’s only a matter of weeks until you pass me with your sights set on Jesus Shuttlesworth.. You’re the best to have ever done it, keep letting it FLY.. #ShootersShoot pic.twitter.com/MzGgV1sunx — Reggie Miller (@ReggieMillerTNT) December 28, 2020

米勒留下的紀錄是2560顆三分球，他對柯瑞說：「你只要再幾周就可以超過我了，接著你的目標只剩耶穌小子了。你是史上最優秀的，繼續加油，射手別停。」耶穌小子(Jesus Shuttlesworth)是名人堂球星雷艾倫(Ray Allen)在電影《單挑》飾演的角色，雷艾倫保有聯盟最多的2973顆三分球紀錄。

身為傳奇射手，米勒一向關注勇士的「浪花兄弟」，他曾勸克雷湯普生(Klay Thompson)留在勇士不要轉隊。米勒球員時代18季都效力溜馬，最後一季39歲時還能先發66戰繳出場均14.8分，生涯三分球命中率39.5%，遺憾的是他沒拿過總冠軍。雷艾倫也打到38歲，生涯三分球命中率40%。

柯瑞比兩位前輩更準，生涯43%三分球命中率，罰球也跟雷艾倫不相上下(90%)。柯瑞幾日前在練投時演出連續投進105顆三分球，總教練科爾(Steve Kerr)說：「這有夠誇張，如果金氏世界紀錄大全還在，應該要把這個列進去。」

(中時新聞網)