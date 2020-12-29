無黨籍高市議員黃捷的罷免案成立，將於明年2月6日投票，門檻約7萬1957票，罷捷、挺捷雙方持續攻防。根據日前一項輿情分析資料，罷捷案呈現「全台熱、地方冷」的現象，且以「報復」為主要訴求，也為罷捷案能否通過打上大大的問號。

TPOC台灣議題研究中心23日透過QuickseeK快析輿情資料庫監測，根據目前網路輿論來看，罷捷案雖受全國關注，但在高雄地方性的粉絲專頁討論度相對冷清，貼文量與非高雄地方性的粉專相差20倍，貼文互動也差了2.5倍。

對於討論罷捷案的內容，非地方性的粉專最常提到高雄市前市長韓國瑜、韓粉，可見目前全台民眾對於罷捷一事仍解讀為「報復性罷免」。

此外，回顧鳳山區近年選舉，2018年韓國瑜拿下11.8萬票；2020大選8.2萬票、區域立委8.6萬票，若罷捷案在地方上不熱絡，要突破7萬1957票門檻實在有難度。

面對罷免團體來勢洶洶，黃捷選擇正面迎戰，23日在無黨籍立委林昶佐、無黨籍台北市議員林穎孟陪同下，於立法院召開記者會。黃捷也在臉書喊話，「高雄不畏做出選擇！2月6日，做個驕傲勇敢的『鳳山囡仔』！」表示被仇恨蒙蔽的言論與盲從報復的心理，不會將高雄擊垮。

罷捷團體則不斷動員，今（29）日展開「地毯式」宣傳，下午4點至6點，在鳳山保泰路與鳳南路路口舉牌吶喊。

(中時新聞網)