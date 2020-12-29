遠傳電信今年持續支持臺北跨年晚會，在這場全台首場5G大型晚會中，遠傳將以5G的核心技術，提供friDay影音App獨家多視角的轉播，讓偶像歌手的高規格表演以及跨年煙火秀，都能在5G時代透過friDay影音App的「個人專屬」視角恣意觀賞。

遠傳在與必應創造上百次的技術測試後，搶先公佈此次跨年轉播的「即時自由視點」、「AR擴增實境」、「百人連線同台合演」等技術。

遠傳表示，今年跨年晚會，遠傳首度將體育賽事頂級規格的「20機拍攝」，運用到大型演唱會舞台上，透過多部高速攝影機同時攝錄運算、拼接完整影像，創造觀眾最大觀看角度。

另外，「自由視點」技術以往只能呈現90度視角，今年遠傳與主辦單位挑戰100至120度視角，各表演段落皆能「面面俱到」的被鏡頭捕捉，不錯過每個精彩瞬間，大幅提升跨年影像規格及轉播品質。

除此，遠傳今年也首度將「AR擴增實境運用」搬上跨年晚會舞台，晚會節目中有一段落將整合「3D動態捕捉技術進行AR異地共演」，由後台表演者穿上動態補捉衣，透過遠傳5G高速傳輸連結，可即時操作臺北市政府與遠傳兩大吉祥物──熊讚與遠傳喜嗲鹿的超大3D模組，並與全能創作才子蕭秉治同台熱舞，在虛實之間擦出精彩火花。

為了突破空間的限制，遠傳將與節目製作單位合作，規劃「百人粉絲視訊同步」演出，透過遠傳5G提供的大頻寬、低延遲的網路技術，整合Microsoft（微軟）提供的客製化演出專用系統，達到百位粉絲同步連線。遠傳並獨家開放遠傳5G用戶抽獎，中獎的30位幸運兒，將在跨年晚會現場與金曲歌王蕭敬騰同台共演。

(工商 )