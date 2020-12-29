總統蔡英文登上《亞洲週刊》封面。（圖／亞洲週刊臉書）

最新一期《亞洲週刊》以總統蔡英文為封面人物，標題為〈台灣民選獨裁幕後，綠營新威權主義現象〉並用電腦合成蔡身穿龍袍作為封面，引發藍綠激烈論戰。媒體人趙少康表示，希特勒與納粹就是民選的，可見民選也能大行獨裁；如今民進黨與蔡的做為跟皇帝沒差別，甚至比皇帝還誇張，因為古代皇帝尚有諫官制衡，如今監察院監察委員卻連一句蔡的不是都不敢講。

《亞洲週刊》最新一期封面以蔡英文總統為封面人物，批蔡是民選獨裁，近來引熱議。趙少康28日在《yahoo! tv》政論節目《鄉民來衝康》指出，行政院長蘇貞昌稱蔡英文是民選的，民選怎麼可能獨裁呢？趙直言：「民選的怎麼不可以獨裁？希特勒也是民選的，不要忘了。」更強調現在大家常拿「納粹」當作批判象徵，但其實「納粹」這兩個字，本身就是其政黨名稱，可見民選也可能變成獨裁。

趙少康表示，民主最重要的就是「制衡」，但台灣現在根本毫無制衡，他並連續痛批兩次「全世界哪個總統像台灣這樣？」。趙舉例，美國總統至少還要到國會發表國情咨文，而蔡英文根本不需要；美國重要的大使、將軍、部會首長都要獲參議院聽證同意，而台灣也根本不需要，可見台灣總統權力簡直可以無限大、毫無節制，然後別人一點辦法都沒有。

不僅如此，趙少康更認為，面對民進黨與蔡英文的專權，「跟皇帝有什麼差別？」稱古時候皇帝還有御史大夫給予勸諫，像是房玄齡、杜如晦、魏徵這些名臣，但現在連監察院監察委員都沒人敢批蔡，「這個什麼制度啊？」並指出，以前行政院長還要立法院同意，現在立法院也不需要同意了，總統愛換行政院長就換行政院長，「這叫什麼制度啊？」

(中時新聞網)