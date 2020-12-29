「浩角翔起」成員浩子（謝炘昊）和老婆寶貝魚（黃乙玄）結婚9年，育有一兒一女，浩子過去透露，當年老婆生完第一胎，自己就因為工作飛到澳洲，妻子傳來難過哭泣的照片，便讓浩子下定決心，太太生完二胎隔天就去結紮，可見疼妻心切。最近他受訪談結紮細節，笑說自己是做微創手術，「我是剪掉」，若要接還是可以接回來，生育率變1/5。

浩子去年在節目《請問你是哪裡人》，跟于美人和媽媽們分享產後心得，已經擁一兒一女集滿「好」字的他，聽到媽媽聊到所謂的「產後痛」就皺眉心疼不已，說自己老婆當時也是，透露老婆當年生完第一個寶寶時，自己隔天就因為工作跑到雪梨，太太一向是對他報喜不報憂的人，「只有那次，她傳她自己在哭的照片（給我）」。

浩子說，後來他發現照片旁邊有顆小小的紅色藥丸，才知道那顆就是要吃子宮收縮的，「我就覺得自己好壞」，很自責讓太太受苦，又不能陪在老婆身邊照顧，「後來她生第二個以後，我真的就馬上第二天跑去結紮」。

據《聯合新聞網》報導，浩子最近推出個人專輯，老婆和兩個孩子也有「獻聲」，談到成為歌手，他說人生短暫，有些事要及時，問是否想生第三胎？他笑說以前是一夜五次郎，現在已經無法，他做的是微創結紮，未來如果想生還是能接回來，只是生育機率變低，眾人讚他是模範老公，浩子則謙虛說無法接受這稱號，打趣說寧可接受被稱讚是體力好的另一半就好。

(中時新聞網)