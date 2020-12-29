【愛傳媒特約記者吳思賢報導】文化部長李永得28日接受媒體採訪時強調，針對大陸出版品許可辦法的不合時宜之處，將會朝「精準規範、低度管理」的原則啟動修法，初步規劃朝明確規範中國共產黨或解放軍所屬的出版品才需申請許可，其餘則放寬免申請。

李永得部長也再次重申，申請許可絕非思想審查，而是為民主防禦機制的體現，避免不具善意的國家會故意利用臺灣的民主自由，進行文化侵略，破壞臺灣的民主自由，文化部期盼與大家共同維護臺灣最引以為傲的民主自由價值（照片取自文化部官網）。

台灣藝術大學廣播電視學系教授賴祥蔚指出，從李部長的快速回應可以看出，文化部對於近日出版業者反映的憂慮，展現出了非常大的善意。不過對岸的體制相當特殊，黨組織幾乎在大型機構都存在，因此如何認定是否屬於中國共產黨的出版品，建議可以有更清楚的規範。

出版業者多數認為不必審查，應該相信台灣民眾的判斷智慧。賴祥蔚教授說，如果文化部仍然堅持要針對中國共產黨或解放軍的出版品進行審查，他建議在具體的流程上，應該採取例外申請的方式，也就是如同文化部所說的原則上不必申請，但是出版業者認為明顯屬於中國共產黨或解放軍出版品才主動申請，這應該是比較可行的方式，否則對岸的出版物這麼多，如果都要一一審查，恐怕會超過文化部的人力負荷。

(中時新聞網)