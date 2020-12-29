英國的2019冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）確診數今天首度突破單日4萬人，英格蘭國家醫療保健服務（NHS England）警告英格蘭地區的感染率「相當高」，情況令人憂心。

英國廣播公司（BBC）報導，英國今天新增4萬1385 人確診、357人病故。這是英國有史以來最高的單日確診人數，也是首度突破4萬人。不過，據推測4月感染率可能比現在更高，只是當時篩檢能量不足，數據較低。

英格蘭國家醫療保健服務指出，英格蘭地區目前有2萬426人感染住院，比起4月疫情高峰期的1萬9000人還要高。

英格蘭公共衛生署主任陶艾爾（Yvonne Doyle）表示：「這麼高的傳染率越來越令人擔心，我們的醫院體系現在負荷非常重，許多地區的入院人數都在攀升。」

不過，她表示，儘管目前的感染率是空前的高，但仍有希望，呼籲民眾在繼續施打疫苗的同時，也做到阻止病毒傳播。

威爾斯、蘇格蘭及英格蘭南部地區都表示，隨著武漢肺炎病患住院人數增加，醫療體系面臨越來越大的壓力。

「泰晤士報」報導，皇家緊急醫藥大學院長韓德森（Katherine Henderson）表示，醫院在耶誕節「到處都充斥著」武漢肺炎病患，政府實施的第4級疫情警報等級還沒有發揮效用。

她接受BBC訪問表示：「我們希望倫敦因為第4級警報的禁令讓傳染率下降，但出現了很大時間差。我們現在看到的病患都是2週前感染。」倫敦及英格蘭東部、東南部等地區20日才把疫情警報升至第4級。

倫敦醫院醫師表示，醫院越來越像戰區；威爾斯地區則是開始緊急召回有加護病房工作經驗的醫護人員。

談到即將可能出現的跨年夜狂歡，韓德森表示：「拜託大家不要冒險，不要造成額外（確診數）攀升。不要群聚，請戴口罩、洗手、保持距離，我們需要民眾非常、非常小心。」（編輯：黃自強）1091229

(中央社)