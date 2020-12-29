【愛傳媒陳朝平專欄】菜場豬肉攤的漂亮小夫妻line我：《元旦1月1號休息一天》。哎呀！可不是嗎？1月1日萊豬就要大舉入侵了，要買正港的台灣豬肉，得趁早。

這兩天，高中同學、網友、臉友紛紛傳來一張2021月1月1日起告別的食物清單；清單上全是與豬有關的食物和料理。

告別的理由，當然是因為民進黨橫柴入灶，進口了不該進口的萊劑美豬，又不肯標示，還開放台灣豬農使用萊劑，形同強逼人民吞食來路不明的豬肉。

稍稍瀏覽，這清單還真長，足徵我中華烹飪藝術，博大精深，別說米其林難窺其中奧妙，用美豬又豈能烹調出咱們中國豬肉料理的美味？

不知道有沒有人研究過，要改變一國的民族性，必先從改變國民的飲食習慣著手？搞不好，蔡政府堅持進口萊劑美豬，目的正是要大家棄吃豬肉、棄吃中華豬肉美食？

棄吃豬肉，棄吃中華豬肉烹調，多吃雞鴨魚肉和牛羊，會不會讓國民性更接近穆斯林？有助於和穆斯林國家交往？有助於推動新南向？

沒準，這也是反中去中化的策略之一吧！再說，祭拜從大陸來台的神祉時，三牲若用上萊劑美豬，不知中國的神明吃不吃得出來？會不會翻臉？三節祭祖，供桌上少了豬肉，不知道祖先會不會不再保佑咱們了？

閒話休提，且看1月1日後，如何自力救濟，不讓萊劑美豬下肚？

從美食主義的角度看，上策當然是戒食豬肉，向穆斯林兄弟姊妹看齊。不吃豬肉，還有雞鴨牛羊肉以及各式海鮮可供食用，仍可享口福！

（按，不知是不是寒冬已近，羊肉爐的季節到了，還是大家超前部署，近日發現,市場裡賣羊肉的、買羊肉忽然多了起來!咱們真要支持五眼聯盟的澳洲和紐西蘭，多多向他倆國進口羊肉，要比進口紅酒務實些！）

上上策則是棄美食主義，力行素食主義。一來，美牛也含萊克多巴胺，如今蔡政府還放行了30個月大的牛肉進口，風險更大。

二來，台灣牛羊皆進口，海運耗能源，增加碳足跡，牛羊排放甲烷也使地球暖化問題更嚴重。

三來，雞鴨有禽流感，海鮮有汙染問題，養殖也不符環保。茹素，健康!還能顧環保、救地球，一舉數得。

然而，中華美食的各式豬肉料理，著實誘惑。別的不說，寒夜煮酒，共話巴山夜雨時，不吃它幾粒水餃、嚼顆蒜瓣、喝上碗酸辣湯、再切盤豬耳朵、海帶加豆腐乾，人生還有生趣嗎？

真要是嘴饞，想豬肉想到流口水，怎辦？餐廳吃豬肉佳餚嗎？風險甚大，因為，別說你不知道他家的豬肉含不含萊克多巴胺，店家自個兒也難保證他家的豬肉安全無虞。

源頭不管理、萊劑不標示，台灣的豬隻產業消費鏈早已形成了「人人疑人，人人為敵」的恐怖平衡狀態。因此，想吃豬又不想誤食萊劑的最佳策略，就是自個兒出動，上市場重溫兒時舊夢囉！

首先，絕對不要到超市去購買包裝好的豬肉、豬絞肉、豬排骨，以及一切用豬肉烹調製作的熟食和加工品。

因為，美豬進口，肯定是冷鏈包裝，肯定只在超市超商販售，源頭不管理，你永遠不會知道肉從何處來？有沒有萊劑殘餘量？加工品和熟食，一樣不靠譜。有人說，Big Name的產品應該還好吧！？

別相信品牌！民進黨這麼大的品牌，照樣撒謊唬爛，騙死人不償命，何況商家？而根據經驗值，有錢可使鬼推磨，再大的企業品牌，都可能造假欺客!鬍鬚Chang不就是個現成的例子？

其次，回歸傳統，到傳統市場購買溫體豬肉。眼見為信，台灣溫體豬豬皮上通常有蓋章，這章，比起農委會的台灣豬標章更靠譜，至少，我們可以確定，蓋章的，是台灣豬；進口美國豬，必須冷凍，就算解了凍，蓋了章，也是英文字。不難分辨。（就怕奸商看到本文，將美豬解凍後，依樣畫葫蘆蓋上中文章）

再來，人心隔肚皮，豬肉攤商還是有黑心貪小便宜的，所以，務必要找老字號的、孰悉的豬肉攤，最好還是固定的攤商，萬一有事兒，跑得了和尚，跑不了廟！至於打游擊式流動式的豬肉攤，來無影、去無蹤，風險高，不碰為妙。

以上教戰守策，僅僅是大綱，運用之妙，存乎一心。要是真不知如何購買無萊劑的美豬，那麼，最保險的方式，就是前面提到的上策和上上策！

不然，大夥兒跟著蔡英文的廚師、蘇貞昌他家買菜的、或是民進黨各個有種進萊豬、沒膽吃萊豬的立委們去買豬囉！

不要誤食萊豬，關鍵還在於「手作」，不假人手，親手做!不幸的是，今天的年輕人，自小外食成習慣，會下廚燒菜的鳳毛麟角。

前幾天不是有個搞笑新聞，說是要在家給長輩做壽，全家沒人會下廚，幸好，女友神救援，九菜一湯上桌！萊豬來襲，這樣的女友，鐵定行情看漲，追求者大增，搞不好這文章一登出，女友就要琵琶別抱了！

正因如此，預料某些新興行業或行銷手法，將會大行其是。

譬如，絞肉機廠商可模仿咖啡機的做法，買絞肉機，按時宅配簽約豬農生產的無萊劑台灣豬！還可配合舉辦「消費者實地參訪合約豬農場的觀光活動」。

譬如，社區可以守望相助，聯合出資聘請監屠員。監屠員需每日清晨需陪同攤商到屠宰場，全程檢視待宰豬隻、監看屠宰過程。屠體經攤商處理後，再依社區下單紀錄，宅配到家，提供一條龍的服務。

譬如，社區內產生新型的家庭式餐飲加工，客戶自行購買豬肉，交由社區內善於烹飪的主婦主夫代工。吃的安心，賺的也安心。還可增加就業機會。

譬如，科技廠商推出萊劑豬牛快篩棒，像驗孕棒一樣，只要將快篩棒插入牛隻豬隻屠體的肛門、或是切割過的肉體，內臟、絞肉，有無瘦肉精殘餘量，10秒鐘內一目了然。

快篩棒推出，保證攤商、餐廳瘋狂購買，自力救濟。當然，大型肉商也可能大批購買，附贈下游及終端消費者。

譬如，保險業者推出萊劑零檢出終身保險服務。這項保險的投保人，可以是個人，也可以是企業。

攤商和餐廳貼上「福爾摩沙保險公司台灣豬質量保險」憑證，肯定比農委會那隻金光閃閃的台灣豬，更讓消費者安心放心。

譬如，有人腦筋動得快的，乾脆轉向中國大陸的美豬進口商進口美豬。全球皆知，中國嚴禁萊劑美豬進口，嚴懲不法，無人敢以身試法。向他們買美豬，肯定安全，搞不好還有國台辦出保證呢！

律師事務所可以配合保險業，推出新的服務。凡是有因誤食萊劑美豬導致心血管、腎臟、生殖器官病變者，除保險公司理賠外，律師也可代位向民進黨求償。

若民進黨能夠提出川普政權威逼台灣的證據，則律師可向川普及美國政府提出求償！Taiwan can suit U.S.A.保證讓全世界看見台灣！

最後，台灣民意調查基金會或是甚麼網路聲量評量機構，也應該即刻建立萊豬消費指數，以供蔡蘇政權以及各色媒體參考。

這項指標應該蒐集下列資訊，綜合編輯：(1)每日毛豬屠宰量(2)每月美豬進口數量(3)鼎泰豐、X鬍鬚等連鎖餐廳內豬肉佳餚的點餐率(4)大賣場和超市冷凍水餃銷售量(5)Foodpanda，以及UberEats兩大美食外送平台豬肉菜餚點餐率。

本人基三、四十餘年買菜做菜之經驗，特提供上述教戰手冊，以及因應萊劑美豬入侵的新型獨角獸創新企業建議方案，恭請參考！

咦？蔡政府堅持進來豬，難道就是為了要大家回歸家庭，自己燒菜、兼著激發創意？

作者為資深媒體人

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