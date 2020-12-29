【愛傳媒黃文博專欄】年終將屆，人人無不冀望2020惡靈惡靈、退散退散。各種回顧、檢討、排名紛紛出籠之際，我也來湊個熱鬧，替大家整理幾件今年新學習到的事情：

一、由於新冠疫情，口罩成為生活必需品。我自己做的統計，一個月內，進出家門與公司118次，忘記帶手機因而折返的次數為5次，忘記戴口罩因而折返的次數高達27次，可見口罩有多累贅，角色有多悲情。

尤有甚者，今年初全民花了兩三個月，看了一堆不同專家的正反說法，才搞清楚口罩的正反，原則上淺色朝內，深色向外。

包括我在內一缸子人，原來一直正反不分，錯戴了幾乎大半輩子。天哪，為什麼生產口罩的廠商從未在包裝標示標準戴法？

疫情讓我們學會，認為凡事無所謂，反正都一樣的人們，其實欠缺分辨正反的能力，對口罩如此，對政治也如此。

二、色盲約佔人口比例8%，其中的紅綠色盲又可分為紅色盲與綠色盲。

從今年發生的幾件準司法事件觀察——說「準」司法，是因為這些案件以偵結、不起訴做收，有違常理。

例如黨鞭之子收到表弟寄的毒品，檢調好用心好用心好用心（因為實在太用心，所以寫三遍）的找出surprise這個字，在輿論surprise聲中宣布結案，有違常理，英文字surprise可以做為罪證不足依據？看來，權責單位現在似乎喜歡查水錶勝過查案情。

台灣的綠色盲普及率遠超國際標準，借用劉家昌做的、劉文正唱的「綠色大地」歌詞：「一眼看過去，一片油油綠」，真貼切。放眼當前，滿眼皆是因綠而做官，因綠而過關，因綠而不被關。

高比例綠色盲讓我們學會，何以紅綠燈的綠燈代表暢行無阻。

三、從今年起，越來越多人開始接受「台灣只有形式上的民主」的說法。起碼，人民選出的政治人物，當選後不甩公投、不理民意，不鳥民情，明明欺矇，還要文縐縐地編派說辭矯飾，是誰都無法否認的事實。

「時空環境改變」，真正意思是：「老娘答應美國了」。

「給人民多一種選擇」，真正意思是：「我不標示，你別抗拒，給我吃下去」。

台灣的民主，只比先進民主國家少了一點，民主的主字少了上頭那一點，於是民主變民王，人民選出的不是公僕，而是個王！

王讓我們學會，台灣政客絕非凡人，他們像乩童，說的話，正常人聽不懂，必須靠「桌頭」解語。

四、印象中，打罵教育是二十世紀的陳年往事，早已禁絕。實際上，打罵教育並沒有銷聲匿跡，它衍生出進階版，以變種型式，在不同領域發揚光大，我名之為：打罵教訓。

政府透過國會多數暴力立法，打壓教訓在野黨，打壓教訓所謂附隨組織，打壓教訓言論尺度，打壓教訓新聞自由⋯⋯

政府官員飆罵教訓民代，發言人飆罵教訓反對黨，小編飆罵教訓媒體⋯⋯看吧，台灣根本沒有脫離打罵教育的陰影，只是發生的場景從家庭、學校換到政壇、媒體、網路。

台灣同時仍困在家父長制的烏雲裡，只是扮演家父長的從老師、老闆換成總統、院長、部長，甚至一枚小編。打罵教訓讓我們學會，台灣人的奴性，並未因掙脫日本殖民統治而減低。

五、為表示對抗中國，效法大衛挑戰巨人哥利亞的無畏精神，今年政府破天荒的幫人民花掉三千多億台幣，向美國獨家購買各式武器。

兩岸情勢緊張，叫陣多，買武器多，宣示要為台灣而戰的「口頭勇」人士也多。解決兩岸僵局，難道別無它途，唯有一戰？

島內囤了那麼多軍火，不危險嗎？不擔心擦槍走火嗎？

很久以前，政府就嚴令禁止囤積炮竹、瓦斯、汽油等危險物品，怕星星之火可以燎原。現在，政府囤積的軍火，其威力何止燎原，足可滅島啊。

超買武器讓我們學會，人如果把狠話說絕，就得逼自己走上絕路。

六、楚材晉用的成語，提醒主事者留住人材的重要。近來，中國中芯半導體繼延聘前台積電梁孟松後，又延攬同樣出身台積電的蔣尚義，導致梁因自認未受尊重而辭職。

台灣護國神廠出身的高階人材，為對岸半導體產業做出巨大貢獻，典型的楚材晉用。

無獨有偶，台灣內部也發生幾起楚材晉用的案例。

今年，砲轟執政黨失德、失能、失信的強勢火力，幾乎都來自出身綠營者，遠者如孤軍奮戰卻一以貫之揭發假博士疑案的彭文正，近者如萬箭穿心仍堅守原則批判含萊劑肉品的蘇偉碩。

他們以一人之姿，不因顏色混淆是非，不因信仰背叛真理，完勝反對黨全黨之力，雖非晉用，然楚材竟能撼楚，堪令政黨及政府領導人為戒、為恥。

楚材晉用現象讓我們學會，身邊的戰友可能正是最瞭解你死穴弱點的敵人。

七、勞工朋友太辛苦，做一輩子，不管是戶外揮汗玩命的勞工，或是室內抗壓鬱卒的勞工，每個人毫無選擇的讓勞保扣款。

勞工所求不多，期待的不就是退休後能夠領用存下的老本，那時的感覺，一如補給飲料廣告用語所言：啊！福氣啦！

月前爆發勞動基金非法炒股案，內神通外鬼，官員濫權動支勞工血汗錢，配合奸商操炒特定股票，造成龐大投資損失。

錢不是自己的，賺了，參者有份，賠了，關他們屁事。上位者欺世盜名，下位者偷雞摸狗，大哥別笑二哥，強盜莫審竊賊。

抓了一個偷雞摸狗的小小組長，抓得到欺世盜名的大尾嗎？怎麼說，倒霉的還是勞工。

勞動基金弊案讓我們學會，勞工沒資格說：「啊！福氣啦！」，只配說：「啊！厚去啦！（隨它去啦）」

八、中天新聞頻道於12月11日

因NCC不予換照，走入歷史，過程疑雲重重，惹人非議，官方雖振振有詞，亦難逃箝制新聞自由的嫌疑。

關於自由二字的定義，當朝的解釋跟社會清議出入頗大。事實上，早在民國106年總統府送的元旦春聯上，就露了端倪。

春聯寫的「自自冉冉，歡喜新春」，外界不解其意。查賴和原詩應為「自自由由幸福身，歡歡喜喜過新春」，府方居然誤引書本手民誤植的「自自冉冉」。古有指鹿為馬，今有以冉當由。

現在想想，搞不好府方就是要寫這個冉字啊。冉字，乃由字伸手伸腿。打破自由二字的框架，讓手腳得以破格施展，涉入各個領域。

這裡伸手進去管管，那裡伸腿進去涉足。伸手伸腿到新聞自由，又何怪之有？關掉一個新聞台讓我們學會，執政者對自由二字的嶄新詮釋，早已冉冉昇起。

九、12月24日，政府送給全體國民聖誕禮物，含萊劑豬肉，在前所未有的寬大條件下，明年元旦正式准許進口。

在野黨和極極極少數民間團體，喧嚷了那麼久，希望明確標示，希望學校禁入，希望⋯⋯結果，提案全數封殺。執政者寸土不讓，維護萊豬利益，意志堅強。

截至目前為止，從一人獨斷開放進口的總統，一直在立院舌戰立委的行政院長，一心擁護中央決策的農委會主委，到一群自我打臉的民進黨民代，沒有一個人承諾會吃萊豬。

連曾經在立院公開說：「只要是檢驗合格的，沒有道理說不能吃」的經濟部長，也沒有承諾會吃喔！我不知道總統的私人御廚是否已經在開萊豬菜單？也不清楚民進黨民代聚餐時會不會指定萊豬入菜？

但我非常明白，身邊的外食族、媽媽、幼稚園園長，都很憂慮會吃到，開始把有吃到風險的食物刪除，於是滷肉飯、貢丸湯、肉鬆、冷凍水餃、小吃店的蘿蔔排骨湯，一大堆庶民食物被列入嫌疑名單。

一旦排除掉這麼多有嫌疑的食物，剩下能放心吃的，恐怕為數不多，很煩惱！真是的，如果總統、院長、部長、委員們能夠明確宣示每天吃萊豬，並且願意接受監督，人民還有什麼好怕的？

然而，在挺萊豬的袞袞諸公裡，我還是沒看見有哪個承諾會吃自己擁護的肉。吃萊豬讓我們學會，准許進口這四個字其實是縮寫，全文是：准許老百姓吃進口。

十、這一年，無論你的政黨屬性，無論你的政治立場，無論你的統獨意識，捫心自問，你覺得這個政府有在俯身傾聽人民的聲音嗎？有在弭平族群矛盾嗎？有在為我們的下一代擘劃未來嗎？

我尊重你的答案，我的答案當然都是「沒有！」。我也曉得我們誰也說服不了誰，你認為我唱衰扯腿，我認為你盲從護短。

我發在臉書的文章，有些臉友嗤之以鼻，基於朋友間的禮貌，對我的發文冷處理，你的心情，我懂。

我對待持相反意見的臉友發文，一樣。我明白，久而久之，我的臉書將會變成同溫層，一些立場相左的朋友會轉身離去，但我絲毫不遺憾！

我不肯假裝現在是承平盛世，我不願壓抑吞忍過雲淡風輕的小日子，我更不想當個圓融討好的鄉愿。

在越來越多人因寒蟬效應而噤聲的肅殺氣氛中，我用僅有的撰文技能發聲表態，因為我看不下去台灣被帶到兵凶戰危的險境，看不下去台灣民主被糟蹋成獨裁式假民主，看不下去台灣人成為蹲在溫水裡享受小確幸的青蛙。

我最看不下去的是⋯⋯總統當選人口中的謙卑，早成為台灣近代史上最巨大的謊言。

朋友，無論你什麼立場，你真的同意這位總統心懷絲毫的謙卑嗎？這位總統讓我們學會，「謙卑」，根據教育部國語辭典，漢語拼音應為ao man，音同傲慢，釋義為驕傲無禮。

朋友們，告別2020，用戒慎恐懼的心情迎接2021吧。

作者為資深品牌專家

照片來源：作者臉書截圖。

●摘錄自品牌原來如此，原文分享於作者臉書，經授權刊載。

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(中時新聞網)