【愛傳媒葉元之專欄】亞洲週刊報導蔡英文總統是民選獨裁，民進黨上下像是被踩到痛腳，砲火猛烈回擊，但辯護方式實在是令人感到幼稚。

首先，蘇貞昌跳出來護主，說民選就不會有獨裁，這實在是有夠無知。大獨裁者希特勒，最早就是靠民選起家，而且非常重視宣傳，擁有廣大民意支持。

民選只是達到民主的手段之一，重點是當權者必須要遵守法治精神，而且政治及社會上必須要有制衡力量，以防行政權專斷。

現在台灣的所有制衡力量，幾乎消失。批評政府的電視台被關、代表民意的立法委員只聽黨意、監察院長由派系大老擔任、最高行政法院院長由總統親戚擔任、獨立機關自比為東廠，淪為政黨打手、行政院公務人員上班時做圖攻擊在野黨，這些都在在顯示民進黨毫無法治觀念，行政權也失去制衡力量。

其次，民進黨中央的辯護方式千篇一律，不抹紅就不會論述，又開始把亞洲週刊打成紅媒，好像是紅媒，講的話就不值得一聽。

邏輯上有種謬誤，叫做「人身攻擊」。意思是，我不去挑戰你講的對或不對，我只要把你鬥臭，攻擊你的人格，就不用去回應你對我的批評。

這就是民進黨一貫的套路，連進口萊豬，都可以扯到抗中。反正在抗中的架構下，民進黨搞獨裁、不跟民意溝通、對立委拍桌、餵人民吃有萊克多巴胺的豬肉，都是對的。

最幼稚的是，民進黨居然說，那麼多國際期刊都稱讚蔡英文總統，你們國民黨都不說，才一篇批評蔡總統的國際期刊，國民黨就大肆分享。

也太好笑了吧！國民黨是在野黨，角色本來就是監督政府，不是你民進黨的宣傳部門。

況且，以前馬英九總統做的不錯的地方，妳們民進黨有宣傳嗎？

作者為新北市板橋區市議員

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(中時新聞網)