在美國總統川普27日簽署總額高達2.3兆美元的疫情紓困法案及政府支出法案後，美眾議院28日也以275票贊成、134票反對，通過川普要將紓困金從600美元大幅提升至2000美元（約台幣5.6萬）的建議。不過美媒《Axios》指出，剛通過的紓困案，雖然不太可能在共和黨掌控的參議院下過關，但可能加劇川普與即將面臨喬治亞州參議員再次選舉的共和黨之間的分裂。

綜合《Axios》與《CNBC》報導，將紓困金升至2000美元的法案，在眾議院中獲得民主黨眾議員壓倒性的支持，共有231人投下贊成票；而共和黨眾議員也有44人轉向支持此法案。不過，對於參議院是否會封殺剛從眾議院通過的紓困方案，參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）的發言人並未立即回應媒體置評請求。

川普剛在上周直嗆參眾兩院所通過的紓困案是「令人蒙羞」，並稱其中給美國人民的紓困太少、外國援助反而過高，要求給每人的600紓困金升至2000美元；不過，一旦紓困方案未能過關，領取失業救濟金的1400萬人的溫飽即將出問題，且聯邦政府若未能獲得經費挹注，美政府也將在29日時面臨關閉命運。

面臨千萬美國人民生計問題，川普27日晚才態度轉變，正式簽署總額達9,000億美元的新冠紓困法案及1.4兆美元的政府支出法案，不過白宮也在聲明中要求國會將每人紓困金提高至2000美元、調查大選舞弊、以及重新檢視「通訊端正法」第230條。

不過對於紓困金提高至2000美元，雖然民主黨總統當選人拜登與眾議院議長裴洛西都支持此方案，裴洛西甚至呼籲川普要好好說服在參議院的同黨共和黨人。外媒預測，如果共和黨最終同意擴大紓困，正好能實現先前一再呼籲支持增加紓困金的立場；一旦否決，也會造成川普與共和黨之間的分裂，對於共和黨在喬治亞州的二輪參議員選舉選情不利。

(中時新聞網)