【愛傳媒黃珊珊專欄】面對無證攤販，只是開單、趕走並不會有效制止，對市民來說也不是最有利的決定，因此將這些攤販納管、優化，不只能幫到辛苦工作的攤商，更能美化我們的市集、環境。

無證的攤販，過去面對警察只能見了就跑，而警察就是追、開單、趕走，隔天攤商又再回來，最終跟違建一樣，大家累了幾十年，狀況也沒改善。

轉個彎想，不如「納管攤商」，我們不只納管無證攤販，更著手改造商圈及夜市，打造主題與祭典，希望當疫情結束後，國際觀光客來到台北，我們的市集可以文明、乾淨、整齊、衛生，轉換成一個「連日本人都願意坐下來用餐的夜市」。比照南門市場奪下5星級市場的成功模式，夜市一定也能做得到。

希望透過我們的努力，把這些攤商轉換成台北進步、進化的動力，我們也會盡全力去做！

作者為台北市副市長

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(中時新聞網)