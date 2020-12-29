一艘超過兩年未出港作業的蘇澳籍漁船，28日晚間突然沉入水中， 在漁港內載浮載沉。（第一岸巡隊提供／胡健森宜蘭傳真）

一艘蘇澳籍漁船疑似因船體老舊破裂進水，昨（28）日晚間自行沉沒在南方澳第一漁港內，導致漁港內漂浮著大量油汙，海巡署北部分署第一岸巡隊蘇澳安檢所人員在執行巡邏任務時即時發現港內的異狀，立即通知縣府環保局等單位防止油汙擴散，再交由海洋及漁業發展所協調船主實施船體吊掛及吸油設施清除作業。

28日晚間9時半左右，海巡署北部分署第一岸巡隊蘇澳安檢所的巡邏人員，在南方澳第一漁港發現有一艘漁船在水面上載浮載沉，且漁港的水面上有大量油汙漂浮，海巡人員立即通知相關單位前往協助處置。

海巡人員也主動駕駛救生艇設置攔油索防止油污擴散，並使用吸油棉實施油污清除，在隨後趕到的宜蘭縣政府環境保護局、海洋及漁業發展所人員共同努力下，成功防止從沉沒的漁船內流出的油汙繼續擴散。

海巡署第一岸巡隊表示，突然沉沒的漁船已超過2年沒有出港作業，如今因不明原因在漁港內發生沉船事件，後續由海洋及漁業發展所協調船主實施船體吊掛及吸油設施清除作。

(中時 )