前甜心主播呂佳宜，6年前嫁給傳產業上班的圈外男友，3年前生下一女，仍保有少女般的外貌和姣好身材，今年她轉戰電商做直播，仍不時透過社群網站分享近況，近日她曬出性感泳衣照，炸出豪乳的養眼畫面震撼網友。

呂佳宜日前到礁溪泡溫泉，她也難得解放好身材，本來穿著浴衣的她，把浴衣打開後，裡面穿著性感黑色泳衣，更令人驚豔的是，洩出豪乳加上深邃事業線，好身材完全藏不住，根本不像是一個孩子的媽。

呂佳宜身材火辣。(圖／翻攝自臉書)

呂佳宜也開心笑說「這飯店真的好棒，為了這個露天泡湯池，完全不想出門，以及這浴衣好穿顏色又好看，都打去櫃檯詢價」，網友看了也超驚豔，紛紛留言直呼「真的好迷人」、「你實在太美了」

呂佳宜因笑容甜美，被稱為「甜心主播」，去年離開播了10多年的主播台，轉戰電商「蝦皮購物」製作直播節目「佳宜好朋友」，她也透露儘管新聞台主播工作很穩定，曝光度也高，但還是希望自己不斷成長，尤其媒體面臨轉型與挑戰，電商、影音媒體是現今趨勢，才會選擇在電商製作節目。

(中時新聞網)