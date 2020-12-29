歌手紀曉君有過兩段婚姻，各自育有一個女兒，日前才在臉書報喜懷上第3胎，沒想到才過一周就疑似流產，讓她無奈表示：「人生來來去去，失敗為成功之母，這也沒什麼不好」，讓人格外心疼。

紀曉君20日在臉書PO出有著2條線的驗孕棒，並表示：「這是有沒有？？今天愚人節吧」，雖然連自己都難以置信，但也證實43歲高齡懷上第3胎，不過才事隔8天，卻無預警發文：「人生來來去去，失敗為成功之母，這也沒什麼不好，順其自然再接再勵。不想多說，也不要再問，就讓惡靈惡靈年結束，迎接新的一年，該來的還是會來的」，加上在私人臉書問到懷孕現況時，她也坦言：「沒了，無緣」，似乎證實已經流產一事。

人生來來去去 失敗為成功之母 這也沒什麼不好 順其自然再接再勵 不想多說 也不要在問 就讓惡靈惡靈年結束 迎接新的一年 該來的還是會來的 由紀曉君發佈於 2020年12月28日 星期一

根據《自由時報》報導，紀曉君經紀人坦承流產一事，並表示：「可能是和寶寶沒這緣分，但二姐的身體也都在調養中，還是期待能有新生命的降臨」，對此網友也紛紛留言加油打氣，提醒她小產也是要坐月子，希望能夠多多保重。

紀曉君2006年跟職棒選手郭岱詠結婚，育有一女「小茉莉」，因個性不合離婚，2014年與現任老公孫庭浩先有後婚，隔年3月生下女兒「孫波妞」。

(中時新聞網)