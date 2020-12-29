受惠於視訊及車載鏡頭需求穩定，佳凌(4976)自結11月稅後盈餘為800萬元，單月每股盈餘為0.07元，由於視訊等消費性產品客戶訂單強勁，佳凌預估第4季業績可望比第3季好，明年在車載鏡頭出貨持續放量下，營收佔比可望突破40%，樂觀看待明年業績。

佳凌因近期股價漲多，應主管機關要求公告獲利自結數，新冠肺炎疫情帶旺視訊需求，且全球車廠在疫情受到控制後加速復工重啟拉貨，讓佳凌營運擺脫第2季谷底，業績自下半年重回成長軌道，順利轉虧為盈。

佳凌自結11月合併營收為1.72億元，年成長98.31%，稅後盈餘為800萬元，年成長144.44%，單月每股盈餘為0.07元；從目前訂單來看，佳凌預估，第4季業績可望比第3季好。

在視訊、安控及光通訊產品出貨攀升下，佳凌預估，今年消費性電子佔營收比重可望達45%到50%，車用鏡頭佔比可望從2019年的20%上升至30%，投影機約佔5%到10%，單眼相機則從2019年的約佔30%降至今年約5%，智能家居產品則約佔5%到10%。

隨著倒車影像、環車影像及ADAS等車載鏡頭逐漸成為車廠標配，以及自動駕駛及光達鏡頭技術逐漸成熟，佳凌可望成為受惠車載鏡頭成長趨勢，佳凌預估，明年及後年車載鏡頭年成長幅度均可達30%，明年車載鏡頭佔公司營收比重可望突破40%，樂觀看待明年及後年業績。

(時報資訊)