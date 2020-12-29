美國總統川普終於簽署了期待已久的2.3兆美元新冠紓困法案與政府支出法案，使投資人對經濟復甦前景更為樂觀，周一美股三大指數同步再創歷史新高。

川普一改先前揚言拒簽的立場，周日晚間終於簽署了國會已通過數日之久的新一輪紓困措施與聯邦政府支出法案，恢復向數百萬美國人發放失業救濟金，並避免政府關門。

美國國會眾議院將就直接發放現金金額提高到2000美元的措施進行表決，但即使獲得眾院通過，該提案似乎不太可能在共和黨主導的參議院獲得支持。在數個月的協商中，不提高這張現金支票金額一直是共和黨的堅持。

英國與歐盟上周四達成英脫歐貿易協議，歐洲在周日啟動大規模新冠疫苗接種行動，亦為全球的風險偏好帶來提振。

儘管當前情況整體而言對股市有利，但人們對新冠肺炎疫情捲土重來、喬治亞州即將舉行第二輪參議員選舉與估值過高的擔憂，可能成為市場阻力。目前標普500指數的預估本益比約為22.2倍，遠高於其長期平均值15.3倍。

金融市場調研公司Sevens Report Research創始人Tom Essaye則表示，這波升勢的五大支柱—聯邦激勵措施、聯準會激勵措施、疫苗開打、分裂的政府與未出現雙底衰退，大致維持不變，直到出現變化之前，股市的中長期前景仍將是樂觀的。

周一收盤，道瓊工業平均指數上漲204.1點或0.68%，為30,403.97。標普500指數漲32.3點或0.87%，為3,735.36點。那斯達克綜合指數漲94.69點或0.74%，為12,899.42。

蘋果勁揚3.6%與迪士尼漲近3%，帶領道瓊指數走高。

標普500指數11大類股中，僅材料與能源股收黑，分別下跌0.36%與0.54%。通訊服務股大漲1.86%，表現最佳；其次為非必需消費品類股漲1.47%，以及科技股漲1.16%。

航空與遊輪股等因防疫封鎖施受到重創的族群走高。根據新通過的援助方案，航空業將額外獲得150億美元的薪資援助，標普1500航空股指數上漲0.9%。

皇家加勒比遊輪 (Royal Caribbean Cruises)、嘉年華遊輪集團（Carnival Corp）與挪威郵輪 (Norwegian Cruise Line)分別上漲3.14%、4.17%與3.86%。

特斯拉上漲0.3%，媒體報導該電動車製造商明年初將在印度開展業務，先從汽車銷售業務開始，未來也可能設廠生產。印度交通部長證實，特斯拉明年將進入印度市場。

洛克希德·馬丁（Lockheed Martin）上漲0.6%，該戰鬥機製造商宣布已於2020年交付123架F-35飛機，接近其修訂後之目標區間的最高值。

(時報資訊)