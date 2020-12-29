陸媒《環球時報》29日報導，外媒又開始炒作「中國監視非洲聯盟」。中國大陸信息消費聯盟理事長項立剛28日表示，此舉存在巨大的邏輯漏洞，最終目的是為了挑撥日益緊密的中非關係，「有關媒體發表這樣的文章非常丟臉」。

項立剛認為，有關謠言明顯是針對中國近年來幫助非洲發展，與非洲合作日益緊密的大趨勢，「此外，選擇非洲來炒作，是看準了非洲的技術能力有限，可能很難證明『不存在監控』，其謠言不容易被戳穿」。

報導稱，印度《經濟時報》28日引述美國《國家利益》雜誌文章〈中國如何一直使用華為製造的攝像頭監視非盟總部〉宣稱，中國駭客一直在獲取位於衣索比亞首都阿迪斯阿貝巴的非盟總部大樓內的安全攝像機錄影。

上述報導稱，非洲大陸70％以上的4G網路和至少14個國家政府內部的資訊與通信技術網路均由華為建設而成，包括尚比亞一個資料中心，該中心儲存了政府的全部記錄。聲稱「北京在非洲竊聽的機會是巨大的。」還稱，中國企業在非洲至少建造了186座政府大樓，包括總統府、外交部和議會大樓。這些中企包括許多國有企業，有法律義務在情報事務上與中共合作。

《環時》強調，但是，報導並沒有提到的事實是，華為公司並非是一家國有企業。

《環球時報》稱，相關報導中並未提到任何關於監控的確鑿證據，只是不斷老調重彈，其最終落腳點：「中國政府花費大量時間和精力試圖影響非洲領導人……從賄賂到在選舉期間拋出浮躁的基礎設施項目，再到向統治者提供『無附加條件的』援助以養活他們的贊助網路，應有盡有。」

「這樣的論述存在非常大的邏輯漏洞」，項立剛強調：「用了中國的產品就是中國在監控？那麼世界上硬體設施最完善，被各國使用最多的肯定是美國的ICT產品，我們的手機、電腦都包含美國零部件，那麼按照文章的邏輯，是否可以直接說美國在進行更大的監控？」

《環時》報導，事實上，這並非外媒首次炒作「中國利用華為竊取非盟資料」。2018年以來，西方媒體已多次就有關事宜進行炒作。有網友指出，《國家利益》發表的文章「更多的是陰謀論，討論的內容使用的是『據稱』（這類的）語言，而不是證據。」值得注意的是，此前此類謠言也是多針對非洲國家和非盟，而很少扯上歐盟。

(中時 )