聖地牙哥教士隊積極補強，繼昨天從光芒隊換來前賽揚獎左投史奈爾（Blake Snell），今（29）日又傳出已與透過「入札制度」挑戰大聯盟的韓職游擊手金河成達成協議，但合約的具體內容教士球團尚未披露，金河成也需要通過體檢才能完成加盟。

金河成今年25歲，過去7年都待在韓職的Kiwoom英雄隊，今年出賽138場，打擊率3成06、109分打點、30支全壘打、24支二壘安打。金河成身高175公分、體重75公斤，在大聯盟算是小一號的球員，但教士並不在意，因為今年贏得世界大賽的道奇隊就有這種體型的好手貝茲（Mookie Betts），表現依舊嗄嗄叫。

金河成可擔任游擊手、三壘手，而教士隊的三游大關已有馬恰多（Manny Machado）、小塔提斯（Fernado Tatis Jr.）鎮守，兩人都是頂級球星，金河成加盟後必須移防二壘，而把原本常擔任二壘手的克朗尼沃斯（Jake Cronenworth）擠到外野，不過後者原本就是內外野都能勝任的工具人。

金河成今年透過入札制度挑戰大聯盟，一直是很熱門的內野手人選，吸引許多球隊的注意力。多倫多藍鳥隊還透過隊上的韓籍左投柳賢振幫忙搶人，沒想到人情攻勢仍不敵教士隊，看來教士開出的條件應該很優厚。

(中時 )