紫禁城位於北京，如今作為故宮博物館，本身也是國家級古蹟，而在過去，這座城是明清兩朝的皇宮，從興建後直至1911年辛亥革命推翻帝制，近500年時間，共有24位皇帝居住過，裡頭有一項設施多得出奇，城內有70多口水井，但皇帝用水卻並非來自其中，讓人心生疑惑，文史工作者劉燦榮在節目中，揭開此事的真實原因，讓人毛骨悚然。

紫禁城占地廣闊，過去作為皇居，居住其中的人很多，裡頭出現數十口水井，看似正常，但文史工作者劉燦榮在《關鍵時刻》節目中卻透露，皇帝寧可不便，也不喝井裡的水，甚至漸漸地，宮內眾人也都不使用井裡取來的水。

劉燦榮說，其實一開始宮內的人是會取用井水的，這也是挖那麼多井最一開始的目的沒錯，只是隨著宮內爭權鬥勢、後宮爭寵上位，水井最終成了殺人武器，對井水投藥，害人喝了生病、失去生育力等還算見的小事情，大則直放毒索命，而這類事情不斷發生，水被放毒也很難發現防範，久而久之就沒人敢喝井裡的水了。

此外，劉燦榮也補充，這些水井也能直接害死人，舉例明朝有妃子不堪長期受虐，最終吞珍珠投井輕生，自此鬧出靈異事件，宮女們常說入夜後，有白衣女子從井裡飄出；另有一個廣為人知的故事，就是清末年間，當時八國聯軍準備逃難，慈禧太后叫來身邊的太監，將光緒帝最寵愛的珍妃，頭下腳上塞入井裡活活淹死，「水井」成了行刑道具。

也就是因為這些事情，讓水井失去原本的功用，沒人敢喝，至於皇帝用水，則是每日派人駕著水車，到離紫禁城2公里外的玉泉山取「天下第一泉」，水車由西直門進宮，因此該門為了取水永遠不會關起來，水車上掛了小黃旗、還裝了鈴鐺，遠遠就能聽到水車的聲音，「西直門的衛士就知道水車到了」。

(中時新聞網)