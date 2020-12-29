美國政府化解關門危機，台股29日加權指數開在14,500.49點，再衝新高，躍過14,500點關卡。台積電（2330）、聯發科（2454）、聯電（2303）早盤連袂上揚，航運股指標股陽明（2609）一早就拉上漲停板價，長榮（2603）、萬海（2615）早盤股價漲幅亦高達7～9％，表現持續強勢。

美國總統川普在卸任前，簽署規模高達9,000億美元經濟刺激方案，避免美國政府關門風險，四大指數除費半外全面上漲，台積電ADR上漲0.17％，聯電ADR上漲4.16％，惟台指期夜盤在指數漲多後小幅下跌13點。

國票投顧分析，台股連續第五天上漲，目前位處所有均線之上，加上新台幣盤中再創23年多來新高，股匯齊揚帶動之下，後續外資買盤陸續歸隊下，屆時台股會較具有表態機會，大盤後續有望再創歷史新價。

大型本土投顧指出，外資休假期間，內資著重題材選股，只要沾上「漲價」、「缺貨」，股價表現就格外強勢，傳產指標貨櫃挾報價強漲，獲利同樣可觀，長榮海、陽明帶動散裝相關的裕民、新興股價上漲，原物料相關的造紙、飼料類股也獲買盤青睞。

電子股中，晶圓代工、面板、記憶體大主軸不變，首季漲價可期。與車用相關的功率元件，包含二極體、導線架、MOSFET也呈現強勢補漲，而Apple Car的題材，市場聯想到鴻海、裕隆以及車載鏡頭相關公司，雖然商業模式尚未明朗，但題材上仍具話題性。

(工商 )