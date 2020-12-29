蝦皮購物的日版數碼寶貝神聖計劃聲光機CSA LAST EVOLUTION，約4000元。（蝦皮購物提供）

雖然今年因著疫情大家都並不好過，但對7年級生來說，卻是回憶倒帶的一年，因為多部兒時的故事及卡通，在2020年都迎來了20周年紀念，像是《數碼寶貝last evolution絆》在日本上映首周票房即破億，相關周邊價格也被翻倍炒起，而《小魔女DoReMi》及《哈利波特》繁體中文版也迎來了20周年紀念，在新光三越及誠品的快閃店也吸引了大批人潮，可見回憶對於已經變成了大人的7年級生來說意義非凡，也成為了疫情中的療癒品。

《數碼寶貝》今年雖然在疫情下的4月上映了20周年電影，但仍成為逆市中蟬聯多周的台灣票房冠軍，而且因著劇中故事來到尾聲的感人情節，讓不少粉絲都燃起了熱情，在奇摩超級商城上近2個月的數碼寶貝模型相關商品月成長就超過3倍，而母公司BANDAI為電影推出限定的「聲光機」，也因限量發行的原因，原定價2190元的商品現在蝦皮購物上已飆升到翻倍逾4000元的價格，而官方更在本月再推出「數碼寶貝育成手環」，露天拍賣就發現《數碼寶貝》近1個月的搜尋量較去年同期成長了近3倍，而該新品更已單月熱銷近千隻，可見粉絲對經典動畫的熱情未減。

至於《小魔女DoReMi》不僅上映了20周年紀念作品《尋找小魔女DoReMi》，新光三越更特別於10月時開設了快閃店，展出期間每天限量2000人入場，加上同期另一經典動漫《七龍珠》在同一會場展出，33天就累積超過20萬人次到場，而在蝦皮購物上近半年的轉蛋、Q版模型、快閃店商品，甚至DVD的需求量，就已成長至上半年的3倍，11月電影上映的當月，在露天拍賣上的搜尋量也成長了2.3倍，當中以20周年紀念畫集、周邊吊飾、充電線公仔最受歡迎，於奇摩拍賣上的銷量年成長也超過50%。

而全球經典的《哈利波特》今年也迎來了繁體中文版的20周年紀念，於露天拍賣上近1個月的相關關鍵字搜尋較去年成長近2倍，在誠品書店中光與去年相比就帶動全年銷量成長24%，更因推出了快閃店而帶動人潮，同步刺激了書店相關書籍及周邊商品銷量成長達3.5倍，而且加上20周年紀念版套書，以及《哈利波特》系列電影音樂會也將於本月登台演出，同步帶動了奇摩拍賣上的周邊商品熱銷成長近70%，而樂高的《哈利波特》系列商品更成熱門耶誕禮物、推升銷量翻倍成長，看來在疫情當中，這些回憶中的故事不僅僅帶來銷量，也為大人們帶來了一點點心靈上的慰藉。

蝦皮購物的數碼寶貝新神聖計畫怪獸對打機，2800元。（蝦皮購物提供）

露天拍賣的數碼寶貝育成手環，1900元。（露天拍賣提供）

露天拍賣的小魔女DoReMi 20周年紀念畫冊，1010元起。（露天拍賣提供）

蝦皮購物的愛蛋客日版小魔女DoReMi變身器道具吊飾，250元。（蝦皮購物提供）

露天拍賣的小魔女DoReMi 魔女見習服吊飾，1010元起。（露天拍賣提供）

Yahoo奇摩超級商城的哈利波特繁體中文版20周年紀念套書，定價420元。（Yahoo奇摩超級商城提供）

Yahoo奇摩購物中心的樂高LEGO 哈利波特系列，LT75980 攻擊洞穴屋，原價4299元。（Yahoo奇摩購物中心提供）

誠品生活南西店的Grace Gift Harry Potter絲巾蝴蝶結穆勒鞋，推薦價1780元。（誠品提供）

Yahoo奇摩超級商城的Pandora哈利波特系列，金探子925純銀手環，原價3680元，1月31日前限時特價2760元。（Yahoo奇摩超級商城提供）

(中時 )