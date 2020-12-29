西班牙將建檔記錄拒絕接種2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫苗的人，並將名單分享給歐洲聯盟（EU）其他成員國，不過不會對外公開。

法新社報導，歐盟和西班牙等多國週末展開疫苗接種行動。西班牙衛生部長伊亞（Salvador Illa）接受西班牙電視台第6台（La Sexta）訪問時，重申接種疫苗並非強制性。

他說：「我們只會登記下來，並將接種者和拒絕接種者的名單分享給歐盟夥伴。」

他補充說道，「這並非會對外公開的文件，且會做到最大程度的資料保護」，還提到一般公家機關的職員或成員也無法取得這些資料。

根據民調數據，不願接種COVID-19疫苗的西班牙民眾比例從上個月的47%暴跌至12月的28%。

由國家資助的社會學研究中心（CIS）調查發現，40.5%受訪者願意接種疫苗，16.2%受訪者則表示若疫苗顯示「可靠」才會接種。

這場疫情肆虐全球，西班牙是歐洲地區疫情最嚴重的國家之一，根據衛生部數據，全國病故總人數今天突破5萬人，近190萬人染疫。

西班牙全國人口4700萬人，政府預計在明年6月前讓1500萬人到2000萬人接種疫苗。

伊亞說：「擊敗病毒的方法就是我們所有人都接種疫苗，或者愈多人接種愈好。」（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）1091229

(中央社)