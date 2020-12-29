內含挺台抗中聲明的2021年國防授權法案，在遭到美國總統川普否決權退回眾議院後，眾院今天集會重新表決，以絕對多數通過，參院預計明天集會討論。

川普23日行使總統否決權，否決經參眾兩院通過的2021財政年度國防授權法案（NDAA FY21），並將法案退回提案的眾議院。眾議院今天集會對這項法案進行重新表決後，以322票贊成、87票反對，超過2/3的絕對多數反對總統否決權。

參議院預計明天集會就此進行討論。若參議院同樣以2/3的絕對多數表決通過，將是美國國會首度推翻川普的否決權。

川普日前在否決法案時表示，這項法案未能包括關鍵的國家安全措施，所載條款不尊重美國退伍軍人與軍事歷史，並且與美國政府國家安全與外交政策行動所做的努力相牴觸，這是給予中國與俄羅斯的「禮物」。

他也重申對法案未針對「通訊端正法」（Communications Decency Act）第230條作出修改不滿。他指出，這項條款促進外國虛假訊息在網路散播，對美國國家安全與選舉完整性帶來嚴重威脅，必須廢除。

230條款主要是給予網路平台經營商對於他人侵權資訊或不當內容免責，並允許進行內容審查。眾院軍事委員會主席史密斯（Adam Smith）發出聲明表示，川普否決國防授權法案明確表明不關心美國軍人與眷屬，剝奪聯邦僱員的育兒假福利，必要軍事建設項目將無法如期推動。這項法案在國會獲得壓倒性支持，相信國會會推翻這一有害的否決權。

國防授權法案攸關高達7400億美元的國防年度預算，也包含挺台抗中聲明。法案內容包括重申協助台灣維持足夠自我防衛能力、保障台灣公民在國際金融組織的公平僱傭規範，並建立太平洋威懾倡議（Pacific Deterrence Initiative），強化美國在印太防禦能力，嚇阻中國。

(中央社)