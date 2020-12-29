只因為彼此之間不合，居然朝女同學狠潑硫酸。大陸廣東石油化工學院西城校區昨（28日）發生驚悚傷害案件，男大生在上課期間竟拿硫酸往2名女同學頭上潑灑，導致3名女同學受傷。目擊者指出，2女頭上不停冒煙，一路尖叫，眼睛的膠都融掉了。

根據《頭條新聞》報導，有網友昨（28日）發文爆料，廣東石油化工學院西城校區發生，男大生把化學試劑澆到2名女生頭上，甚至波及一旁女同學，整起事件導致3女受傷。經過核實，校方證實確有此事，目前涉事男學生已被抓，正在釐清犯案動機。

（圖／翻攝自微博／茂南分局）

警方表示，潑硫酸的是葉姓男大生，受傷的有曾姓、戴姓以及蘇姓女大生，目前3名傷者正在醫院接受治療，幸好均無生命危險，案件正進一步偵辦中；初步了解，葉男與其中2名女同學之間有矛盾糾紛，至於詳情為何還要再調查釐清。

目擊同學則說，「女同學被澆到化學試劑後，頭髮都融了，臉上全是，直接冒煙，接著眼睛的膠都融掉了，一路尖叫，好恐怖，幸虧我坐得遠。」目擊同學表示，男同學倒完後還很淡定站在那說「你們報警抓我吧」，讓他現在回想起來仍覺得驚恐。

(中時新聞網)