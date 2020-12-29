「元大電動車N」(20022)上市後交易熱絡，統計至12月28日止，15個交易日漲至5.17元，漲幅達3.4％。元大證券指出，只要新台幣幾千元，就可掌握台灣電動車產業概念股，搶先投資未來重點產業，提供投資人一個更精準的投資選擇。

「元大電動車N」連結的標的為「台灣指數公司」與財團法人車輛研究測試中心合作編制的「特選台灣電動車代表報酬指數」 (IR0135)，篩選台灣股市中的電動車產業供應商，精選符合流動性與市值篩選的個股作為成分股，每年審核兩次，即時掌握電動車產業的最新動態。

成分股包括：東陽(1319)、和大(1536)、台達電(2308)、佳世達(2352)、致茂(2360)、緯創(3231)、威剛(3260)、TPK-KY(3673)、台半(5425)、新普(6121)及於12月16日新增的東元(1504)、正新(2105)、裕隆(2201)、正崴(2392)、亞光(3019)、群創(3481)、同致(3552)、胡連(6279)等8檔成分股票，目前合計有18檔成分股。投資人可透過買進「元大電動車N」，來追蹤電動車主題趨勢產業。

全球正在加速「新四化」進程，即電動化、智能化、網聯化、共享化。其中電動化是基礎， 2021年全球新能源乘用車銷量將達480萬輛，年增66％，開啟全球化浪潮，再加上減碳與綠色產業復甦推波助瀾下，造成電動車全球銷量大爆發。特斯拉股價一年內上漲6倍，並在12月21日正式納入S&P500指數成分股，成為市值第六大的成分股；取得車用領域60多項專利的Apple也計畫於2024年推出Apple Car；全球最大的製造及需求市場大陸，造車新勢力亦崛起，阿里、華為攜手車企入局。電動車產業隨著各國爭相宣示投入，讓台灣全球供應鏈的角色愈來愈重要。

(時報資訊)