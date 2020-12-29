儘管韓國政府已將較嚴格的社交規範，實施時間再延長一周。但每日新確診者經過3天稍微減少後，周二又再回到千位數字以上。同時，每日因病逝世者，也遽增至40位，再創歷史新高。

韓國疾病預防控制局（KDCA）表示，全韓每日又增加1046新染疫者，包括1030本土病例，總病例數亦增至5萬8千多位。

而每日新確診者，好不容易在28日與27日降至千位以下，分別是808位與970位，但現在周二又升至千位以上。事實上，自11月中旬以來，韓國每日新染疫者，都在千位上下徘徊。

至於過去的24小時內，有40位不幸被病毒奪走生命，使得死亡人數增為859例。根據韓國官方資料，這40位病歿者，是韓國從元月開始發現首位確診者後，單日因疫死亡人數最多的一日。

27日，韓國政府將目前已在首都圈實行的2.5級社交規範，與其它全韓各地的2級，再多延長一周至1月3日止。屆時，韓國當局將面臨，是否將全韓警戒調升至最高等級3。

23日以來，大首爾區已嚴禁5人或以上群聚。若有餐廳還是被發現，有類似收客人群聚的話將吃上罰單。還有，聖誕節和1月初新年期間，韓國各滑雪勝地與著名旅遊勝地已暫時關閉，避免病毒傳播。

28日，韓國也證實出現新變種病毒株首例，這種更會傳染的變種病毒，將使得防疫工作更為棘手。目前韓國暫停從倫敦飛至仁川所有航班，直到1月7日為止。同時，要所有從英國和南非過來韓國的乘客，必須呈交陰性檢測文件。

不過，好消息是目前已有4萬多位人不用隔離且完全康復，比前一日增加1435位。

(時報資訊)