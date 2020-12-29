LED封裝廠億光(2393)今年營收可望較去年成長，展望明年，在不可見光、背光與車用三大產品成長下，營收挑戰雙位數成長。

億光28日召開法說會，發言人施宇耿表示，今年原本預期受疫情影響，營收會較去年持平或衰退，但第4季接單優於去年同期，今年整體營收可望較去年成長。

展望明年，三大產品線包括不可見光、背光與車用需求增加，帶動2021年營收可望雙位數成長，因高毛利產品線比重提升，毛利率可望稍優於今年。

施宇耿指出，明年不可見光主要需求來自新應用領域，包括電源、工控及穿載式、家電與TV等，將成為明年億光營運最主要的成長動能。

背光方面，Mini LED將有新產品開始出貨，也有筆電、平板、顯示器與車用等應用將在明年陸續出貨；迷你LED產品今年占整體背光源營收比重仍低，明年可望提高至10%。

億光目前車用產品營收占比不到5%，今年上半年受到疫情影響，車市疲弱、出貨動能趨緩，不過，明年車用需求將大幅成長，也首度切入車外頭燈市場，車用營收占比可望成長至接近10%。

在車用LED產品部分，億光預計2021年第4季至2022年第1季間，配合客戶新車款推出，產品從以往的車內燈，到車外的頭尾燈照明產品，擴及車內的儀表板中控等背光源產品。

億光統計，今年LED背光源產品占營收約23%、消費型電子產品占29%、不可見光產品（如光耦合器、紅外線）占31%、照明占14%及占比較小的其他產品。

另外，光耦合器近來需求暢旺，市場面臨供給吃緊，傳出同業明年2月將漲價，億光也可望跟進漲價，並計畫擴充產能。億光明年資本支出約9億元，主要用於擴充不可見光產品。

整體而言，在上述三大領域成長帶動下，億光明年營收、獲利可望有機會逐步上揚。

(時報資訊)