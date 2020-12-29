桃園市議員王浩宇的罷免案將在明年1月16日舉行，罷免團體正努力在地方奔走，要把握每一張選票。已表態支持該罷免案的宅神朱學恒，今(29)日在臉書發文表示，他送了兩盆花到王浩宇的服務處，祝「罷免成功」，超酸舉動讓網友笑翻。

朱學恒在臉書上貼出圖片表示，他一向很熱心、人又好，每次都鼓勵大家適才適所，而王浩宇的1月16日罷免之日快到了，希望他可以趕快去追求自己抗中保台的夢想，不要只是敲鍵盤啦。

圖片中王浩宇服務處外放著兩盆花，上面卡片寫道「恭祝罷免成功，快去當兵、抗中保台」，還在後面署名「朱學恒」敬贈，酸度破表。

朱學恒送王浩宇花的文章笑翻一眾網友，紛紛在底下留言表示「宅大果然是最愛台灣的壞人，好爽啊」、「宅大果然是熱心公益」、「希望中壢人可以送他一路好走」、「讚啦，坑中保台第一線」、「宅大真有心，字裡行間透露了對潔西卡的殷切期盼，憂國憂民」、「有朱大加持，看來浩呆是滾定了」。

(中時新聞網)