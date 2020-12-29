高雄一名王姓男子今年3月夥同友人小杰（化名）找王姓男子理論，3人一度扭打一團，過程中他拿改造槍的槍托狂打王男，一怒之下朝對方近距離開槍，不料子彈打穿對方手臂後，再射入小杰胸膛，遭成小杰當場休克死亡，而他當下只顧著毆打，事後才發現小杰在旁已死，法院最後依殺人、持有槍枝等罪判刑19年。

判決書指出，林男與王男疑似因為1名女子發生感情糾紛，今年3月31日凌晨4時許與友人小杰談及此事，小杰義氣相挺為他出頭，兩人當天早上7時許開車找王理論，當時林男還帶著一把改造手槍，他們約在高雄鳳翔公園碰面，沒想到小杰一見到王男就出手狂歐，林男也加入毆打行列，3人因此扭打在一起。

打鬥過程中，林男用槍托猛打王男頭部，一怒之下朝對方近距離開槍，子彈打中右前臂，貫穿手臂後，竟射入王男身旁小杰的左後背，穿透肋骨、肺部、胸主動脈，彈頭最後卡在右鎖骨下的胸壁肌肉；小杰中彈後即休克昏厥，林男還與王男在旁扭打，之後發現他已休克，王男隨即衝回家慌稱車禍報警，但附近民眾說有聽到槍聲，檢察官依殺人罪嫌起訴林男。

林男在法庭上辯稱槍枝走火；但法院認為，他趁互毆時對方不注意開槍，主觀上應知可能造成生命危害，加上小杰中彈時還不立即通報救護，有殺人不確定故意，考量他拒認殺人罪，曾因毒品等案入監7年多，依累犯加重刑度，持有槍枝罪判4年，殺人罪判16年，褫奪公權8年，應執行19年6月。可上訴。

(中時新聞網)