檢警偵辦藝人澎恰恰遭亞太三溫暖董事長「楊醫師」楊振豐、通化街幫主朱秀琮等人恐嚇討債案，聲押禁見楊、朱2人。台北地檢署因2人羈押期限將屆，為了查明案情，有繼續羈押必要，今向法院聲請延押2月，若法院裁准延押，楊、朱2人將在看守所過年。

刑事局去年早著手偵辦以通化街幫、綽號「芋仔」朱嫌為首的暴力討債集團，發現遠航董事長張剛維、台南擔仔麵女婿周文保等人都曾向該集團借貸，還不出錢即遭脅迫滋擾，嫌犯就曾闖入張剛維辦公室，並押走周男3天追債。

警方發現，澎恰恰也曾向該集團借錢，10月底發生澎與亞太三溫暖董事長「楊醫師」楊振豐協商2000萬債務時，疑似遭控制行動事件後，家人擔心他遭綁架報警，驚動警方帶回2人釐清。因此檢警加快偵辦腳步，檢察官並多次傳喚澎到案說明。

檢警調查，朱嫌與楊醫師擔任金主的角色，以月息6％至16％不等對外放款，若對方還不出錢，即找竹聯幫平堂林姓男子等人追討。澎恰恰尚積欠2人4100多萬元，當日雖未被暴力討債，兒子也沒遭強押回家拿房契，但澎曾遭朱嫌等人脅迫，要求他須將前妻房子拿來抵押。

承辦檢察官為查案，還利用休假期間到三溫暖消費，並裸身勘查三溫暖地形，檢警11月3日搜索亞太三溫暖的辦公室區域等處，並從朱的住處搜出1000萬現金，依組織犯罪防制條例、恐嚇、妨害自由等罪嫌拘提楊、朱7人到案，但朱嫌等人到案後，皆否認恐嚇、暴力討債。

檢方訊後，以楊、朱2人涉嫌組織犯罪重大，有串滅之虞，聲押禁見楊、朱2人，另5人各以10萬至200萬元不等金額交保。

(中時 )