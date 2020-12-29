「棒狀物」常引人暇想，一位男子日前去女同事家中吃飯時，意外在床上發現微粗的細長「棒狀物」，他未經思索便認為是女用按摩棒，出言問了女同事「口味這麼重喔」，當場被同事趕走。而這根「按摩棒」本尊曝光後，真相讓他哭笑不得。

一位男子28日在臉書社團《爆廢公社二館》發文，他發出一張照片，並在內文寫道，「今天去女同事家吃飯，在她床上發現這個……我有點害羞的問他：『你的口味這麼重喔？』結果他很生氣地趕我走。」

一位人夫去女同事家吃飯，誤把女同事床上的玩具空氣槌認成女用按摩棒。（臉書社團《爆廢公社二館》／蘇育宣翻攝）

透過圖片可見，棉被下方有一根藍色略粗的棒狀物，棒身則像多個球體串接一起，外型如同古早味小吃「糖葫蘆」之外，前端設計還相當碩大。男網友事後在留言區附上棒棒的「本尊照」，才發現這只是一個玩具氣槌。

這個烏龍造成的笑話在網路上發酵，網友全笑翻，更有眼尖的網友發現，原PO的臉書大頭貼是與妻子、小孩的合照，便歪樓懷疑起原PO與女同事的關係，紛紛留言，「去女同事家吃飯？」、「你老婆知道你去女同事家嗎」、「為什麼你會到床上？」、「不是啊！為什麼去同事的床上吃飯」、「我比較好奇……你在他床上做什麼？！」。

(中時新聞網)