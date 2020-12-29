《亞洲週刊》封面把總統蔡英文修圖成穿著皇帝龍袍，並報導「台灣民選獨裁內幕」，成為近日各界議論焦點。民進黨發言人顏若芳近日再於臉書發文痛批周刊小編，稱《亞洲週刊》就是宣傳「一國兩制就是讚」的《YaZhou Zhoukan》，更直言「中文世界誰這樣拼音應該很清楚吧」！對此，《亞洲週刊》小編也再回應「YaZhou Zhoukan」由來，狠打臉顏若芳。

最新一期《亞洲週刊》以蔡英文穿龍袍為封面，專題報導台灣「民選獨裁」的真相。對此，顏若芳25日已回應指，這顯然與其他國際主流媒體的報導完全背道而馳，並表示這個媒體過去就有很大爭議，立場親共、專為北京政府喉舌…等，毫無評論的價值。為此，《亞洲週刊》當天也隨即發聲明反駁表示，蔡英文與民進黨不應藉「抹紅」《亞洲週刊》來否定台灣的主流民意。

《亞洲週刊》回擊後，顏若芳26日再度在臉書上反擊，「哪來的抹紅，啊本來就是」，她列舉如香港反送中等事件，稱「看看國際的週刊關心的事」...，「現在的《亞洲週刊》關心的.......就是中共的需要」。顏若芳進一步說，一個媒體小百科，現在的《亞洲週刊》其實不是當年隸屬《TIME》集團的《Asiaweek》（真正的《Asiaweek》2001年已經停刊了），而是會宣傳一國兩制就是讚的《Yazhou Zhoukan》（中文世界誰這樣拼音應該很清楚吧！）

看到顏若芳的發言，《亞洲週刊》小編特地於28日深夜加班回應「YaZhou Zhoukan」由來。以下是《亞洲週刊》的二點說明與回應：

致 民進黨發言人顏若芳女士：

第一，本刊英文名「Yazhou Zhoukan」，早在1987年創立時，由週刊創辦人Michael ONeill、康榮（Thomas Hon Wing Polin）及其時母公司Time Warner Inc.決定，寓意亞洲華語地區為市場，故請顏小姐別再作無謂揣測。

第二，本刊有大量中國人權問題的相關報導，有些連台灣媒體也沒有採訪。文章太多，現列舉「佳士工運」系列和部分事例：

1. 深圳工運爭取組建工會 北大清華等全國學界聲援（2018年31期）

2. 筆鋒：深圳工運呼喚社會公義（2018年32期）

3. 深圳工運代表「被消失」引起反彈（2018年33期）

4. 深圳工運連結大學生延燒北京 上訪全國總工會要求釋放工人（2018年34期）

5. 專題報導：深圳工運抗爭青年群像＋獨家專訪學生領袖沈夢雨、岳昕（2018年35期）

6. 專題報導：深圳工運先鋒被消失後 難以隱藏的尖銳矛盾＋專訪學生領袖徐忠良（2018年36期）

7. 湖南韶山九月九日悼毛 深圳工運學生被捕（2018年37期）

8. 中國整肅高校左翼社團 北大力保馬克思傳統（2018年39期）

9. 深圳工運餘波未了 北大學生校內被捕（2018年46期）

10. 中國左派被抓捕工運寒冬凜冽（2019年21期）

11. 張千帆痛批中國時刻危險性（2020年50期）

12. 被消失的報道者在哪兒（報導陳秋實被消失事件，2020年51期）

《亞洲週刊》小編強調，重點是，《亞洲週刊》不只關心中國的人權問題，更是關心整個亞洲的人權問題，「顏小姐對本刊內容不熟識，小編建議可網上訂閱周刊；讀過本刊的報導後，提出的批評才算公允」。

(中時新聞網)