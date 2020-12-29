夫妻婚後口角難免，但鬧出人命就真的誇張了！大陸河北省南宮市有一對老夫婦，日前某天清理自家後院時，竟在化糞池內挖出一具平躺在內的白骨，後來報警化驗比對才發現，這具躺在化糞池的屍骨，竟是他們失蹤長達19年的獨生子。

據大陸《海峽都市報》等媒體報導，這對發現白骨的老夫婦，育有一名獨生子。多年前這名兒子透過相親與吳姓女子結婚，但因為雙方沒有足夠的感情基礎，婚後吳女總嫌棄自己的丈夫家裡窮困，夫妻倆總是三天兩頭就吵架，還連公婆一起罵下去，吵到最後，甚至連飯都故意不給丈夫吃，逼得這位人夫，連吃個三餐都要回家靠父母，夫妻感情瀕臨破裂。

幾天過後，這位被媳婦趕跑的婆婆，發現兒子好久沒來探望，但吳女卻聲稱，丈夫某次跟她吵完架後，就說要去外地打工，直接離家出走都沒回來，而這一走，就整整消失了19年。

吳女在丈夫失蹤後，也辦了離婚手續，原本住的房子，回歸男方的父母所有。老夫婦一開始以為，兒子是在外地打工出了意外，但在2015年整理後院時，卻意外在化糞池內挖到一具屍骨躺著，後來經過化驗後才知，被藏在化糞池的屍體，正是失蹤多年的兒子。後來警方逮捕吳女，她這才坦承是自己在吵架後，拿繩子勒斃丈夫，再將屍體丟進化糞池掩滅證據的，最後吳女因殺人罪被捕入獄。

(中時新聞網)