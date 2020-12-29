受到新冠肺炎疫情影響，「老飛人」卡特職業生涯最後一季只能無奈提前結束，2020年6月25日卡特正式宣布退役，結束22年橫跨四個十年的球員生涯。不過仍心系NBA的卡特將在另一個領域創造第二春，他將以解說員的身份重新加入老鷹，在新賽季與Bob Rathbun和多米尼克威爾金斯（Dominique Wilkins）攜手合作。

這位曾8次入選全明星賽的卡特表示，自己可以為老鷹現任總教練皮爾斯提供更多的觀點。「我很了解皮爾斯的想法，以及他看待事情的角度。我也非常熟悉很多球員，我先前一直和他們在一起，和他們當中的很多人都打過球。解說比賽並不難，但你不要誤解我的意思，但我真的很了解這些人，我可以更好地分析球員們的真實情況或者是比賽的狀況，他們也有屬於自己的故事。」

值得一提的是，當地時間本周三老鷹與籃網隊的比賽中卡特將迎來生涯第一場解說員工作。卡特接下來還將在馬丁路德日老鷹迎戰灰狼、1月24日對戰公鹿、2月1日碰到湖人以及2月3日面對獨行俠的比賽中現身。

(中時 )