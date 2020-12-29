以往二寮觀日出活動壯觀人潮。（本報資料照片）

想要衝台南市左鎮二寮觀日出的遊客請注意，岡林派出所至南171道路5.5K柑仔園路口路段實施交通管制，車輛單向停車，請盡量提早規畫行程。

雖然台南市府今年耶誕跨年活動熱鬧滾滾，但不少人還是喜歡「舊版」的左鎮二寮觀日出，31日晚下班後衝二寮賞日出，再到左鎮附近來個小旅行，住宿一晚後再回家，觀日平台附近的岡林國小住宿、露營區，1月1日已經全滿，31日還有零星床位。

台南市警察局新化分局表示，依據去年經驗，觀日出民眾進入南171道路8K(南168道路11.4K終點)岡林派出所至南171道路5.5K(南162道路7.8K終點)柑仔園路口路段，車輛與人潮已達交通癱瘓程度。

因該路段停車空間較少，部分道路狹窄，民眾容易將車輛停於道路兩邊，致無法雙向通車，易造成車流壅擠無法行進或交通事故，因此明年1月1日2時起至9時止，岡林派出所至南171道路5.5K柑仔園路口路段實施交通管制，車輛單向停車，以維護該路段交通順暢。

新化分局也提醒民眾，元旦連假至新化老街觀光購物時，老街周邊中正路（和平街至光明路）、和平街（中正路至復興路）、護安街（中興路至和平街）、和平街31巷及武德殿旁停車場等共有82席汽車格供民眾停放，請民眾遵守交通規則，勿違規停車，以免受罰。

(中時 )