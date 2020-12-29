大陸廣州上個月（11月）4日凌晨3時許發生一起猥褻事件，一名17歲少女疑似返家途中遭到一名裸體男子侵犯；所幸一名見義勇為的陳姓輔警及時制止，並通報警方將男子逮捕，才未發生意外。

根據《N視頻》報導，陳姓輔警表示，自己在睡夢中突然被一陣呼救聲驚醒，立即到窗邊查看，才發現有女子正被一名未穿衣服的男子緊緊抱住，無法掙脫。由於當時正值深夜，路上行人極少，陳男見狀急忙拿著一根棍子充當武器便趕下樓營救受困少女，「因為我懷疑他是癮君子還是精神病患者，而且他的體型比較健壯，我不得不把他們拉開，我攻擊他讓女孩逃走。」

陳男表示，自己下樓時該名男子並未理會自己，反而變本加厲地掐住女方的脖子，自己只好用棍子攻擊對方讓對該名男子放手；不料，因體型差異，陳男反遭對方狠踹原本就有舊傷的右臂，但陳男仍奮力制伏該名男子，待警方到場後將之逮捕。

所幸，受害少女經送醫檢查後，僅四肢受到輕微擦傷，並無大礙；而襲擊少女的37歲李姓男子，目前也已被警方進行拘留，等待法庭判決。為了表揚陳男見義勇為的行為，廣州市見義勇為基金會特意在16日頒發證書，予以慰問和獎勵。

(中時新聞網)